Цели определены Ян Валетов

6.10.2025, 13:36

2,092

Почему с РФ договориться невозможно.

Постараюсь быть максимально лаконичным. Тема – мир и на каких условиях его можно достичь. Извините, если кого-то разочарую. Как говорил Великий Комбинатор (персонаж ныне запрещенной книги): Согласие – это продукт непротивления двух сторон.

Мир – это и есть этот самый продукт непротивления. Поэтому я не вижу на сегодня никаких шансов для того, чтобы он наступил. Наша проблема в том, что мы неправильно понимаем цель России в этой войне. Их цель – не территории, не захват Киева и даже не смена режима. Их цель – уничтожение украинской государственности. Превращение ее в российскую государственность.

Возвращение к истокам, так сказать. Они хотят восстановить не только буферную зону, но и статус-кво. Наши попытки выйти на косо-кривое-хромающее, но отличное от их сакрального пути, развитие, это крайне плохой кейс для их политики.

Они потратят годы на то, чтобы вернуть нас в стойло к тому стаду, которое у них осталось. Это нужно для того, чтобы стадо оставалось в стабильном рабском состоянии, во власти элит, которые элитами можно назвать только сойдя с ума.

(Мне скажут, что наши элиты не лучше, но у меня есть ответ: наши элиты полное дерьмо, но они сменны. Это дает нам шанс, которого у россиян нет. И который им не нужен).

Если понять, что цель РФ – исчезновение государства Украина, а не вот это все, то становится абсолютно ясно, что мирное соглашение невозможно. Нет общих точек соприкосновения. Они хотят нас уничтожить – не физически, физически это невозможно. Мы хотим жить дальше так, как хотим.

Основное противоречие очевидно. И я не вижу ни одного шанса на компромисс. Искать компромисс с теми, кто хочет тебя уничтожить, дело безнадежное и крайне вредное для здоровья.

Не стоит осуждать наше не самое разумное руководство за нынешнее положение вещей. Эта война была вопросом времени, а не стечением обстоятельств. Она была абсолютно неизбежна. Раковая опухоль, если ее не удалить или не сжечь радиацией, всегда захватывает здоровые ткани. А мы, к тому же, ткань не очень здоровая.

К сожалению, единственная возможная для нас политика выживания – это политика скунса. Мы не убьем противника вонючей струей, но сильно испортим ему жизнь и, возможно, он предпочтет пока не трогать все остальное. Два ключевых слова: возможно и пока.

На данный момент РФ достигла необходимых целей. Остались достаточные, с ними она может и подождать. Крым оккупирован, захвачен и укреплен сухопутный коридор в Крым. Украинская металлургия, энергетика, добывающая отрасль, химия – разрушены практически полностью.

Нанесен колоссальный ущерб экологии, сельскому хозяйству, логистике. Демографическая катастрофа – это вопрос ближайших 5-10 лет. Эффективное администрирование территорий, оставшихся у Украины, тоже под вопросом. На этом фоне им не нужно захватывать тысячи квадратных километров территорий, им достаточно не ослаблять дистанционное давление, воздушный и ракетный террор, идеологические диверсионные мероприятия, направленные на раскол украинского общества. А в этом всем они пока преуспевают.

То, что мы сейчас бьем по ним в ответ – это единственный возможный вариант для того, чтобы они сравнили убытки, нанесенные нашими ударами, с перспективами дальнейшего противостояния. И удовлетворились достигнутым на данном этапе.

Леопард не всегда съедает дикобраза. Лиса не всегда может съесть ежа. Для нас, в нынешней ситуации, победа – это не взять Москву и не вернуть Крым, а сделать так, чтобы наше уничтожение стоило им значительно дороже, чем они могут потянуть. И использовать паузу для того, чтобы в дальнейшем мы стали костью в их горле. Поэтому давайте не говорить глупостей о том, что с ними можно договориться. Договориться с ними нельзя. Нет точек соприкосновения. Не существует компромиссной позиции, приемлемой для обеих сторон.

Цели определены. Основные цели в этой войне россияне достигли. Мы, как ни странно, тоже. Мы выжили и сохранили государственность. Это чудо, оплаченное многими тысячами жизней. Мы не даем себя доесть. Мы не капитулировали, несмотря на ужасные потери, которые нам нанесены. Да, спасибо за это союзникам, но и мы сами сделали для выживания все возможное.

Ян Валетов, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com