Белорусы стали чаще болеть простудами? 2 6.10.2025, 13:56

Ответ эксперта.

В сезон простуд в Беларуси переносят заболевание около 40% всего населения. За последние два года уровень респираторных инфекций почти вернулся к допандемическому периоду. Об этом рассказала заведующая отделом эпидемиологии в эфире провластного телеканала СТВ.

На данный момент, по словам специалиста, этот показатель находится в пределах средних многолетних значений. Так что предположение о росте числа заболевших не подтвердилось.

По словам заведующей отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероники Высоцкой, сейчас, в середине осени, грипп в Беларуси не циркулирует. Болеют пока в основном риновирусами, аденовирусами и боковирусами.

