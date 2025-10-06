закрыть
6 октября 2025, понедельник, 14:18
Белорусы стали чаще болеть простудами?

  • 6.10.2025, 13:56
Белорусы стали чаще болеть простудами?

Ответ эксперта.

В сезон простуд в Беларуси переносят заболевание около 40% всего населения. За последние два года уровень респираторных инфекций почти вернулся к допандемическому периоду. Об этом рассказала заведующая отделом эпидемиологии в эфире провластного телеканала СТВ.

На данный момент, по словам специалиста, этот показатель находится в пределах средних многолетних значений. Так что предположение о росте числа заболевших не подтвердилось.

По словам заведующей отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероники Высоцкой, сейчас, в середине осени, грипп в Беларуси не циркулирует. Болеют пока в основном риновирусами, аденовирусами и боковирусами.

