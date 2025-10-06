CEPA: Угроза ракет «Томагавк» потрясла режим Путина 6.10.2025, 14:01

1,396

Российская пропаганда в панике.

Российские СМИ резко отреагировали на сообщения о возможной передаче Украине американских крылатых ракет «Томагавк». Эти высокоточные ракеты способны достичь Москвы и большинства стратегических объектов России, что вызвало явное беспокойство в пропагандистских кругах, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

На ток-шоу «60 минут» отставной адмирал Сергей Авакянц признал, что ракеты «Томагавк» — «очень серьезный вопрос». На вопрос ведущей Ольги Скабеевой о возможном ударе по США он ответил, что это «пока невозможно», но отметил риск недовольства внутри России из-за слабой реакции властей.

Главный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев, известный своими угрозами ядерного удара по Западу, на этот раз выглядел растерянным. В эфире он призвал стереть украинскую инфраструктуру «до состояния каменного века», но в то же время признал, что прямой обмен ядерными ударами между Россией и США приведет к «тотальному уничтожению».

Соловьев также предположил, что «букетно-конфетный период с Трампом закончился» и теперь Россия может получить «кнутом». Его страх разделил политолог Андрей Сидоров из МГУ, предложивший «начать с взрыва» британского корабля Richard Montgomery, затонувшего во время Второй мировой войны с тоннами взрывчатки на борту.

Хотя решение о поставках ракет «Томагавк» Украине пока не принято, сама возможность их появления стала шоком для российских официальных лиц и пропагандистов. Кремль, похоже, осознал, что дистанция до Москвы перестает быть гарантией безопасности — и теперь с тревогой следит за каждым шагом Вашингтона.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com