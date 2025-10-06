Администрация гомельского СИЗО отказывается включать отопление 2 6.10.2025, 14:16

1,528

В камерах холодно, часть подследственных находится там без теплых вещей.

Администрация СИЗО Гомеля отказывается включать в учреждении отопление, пишет телеграм-канал MAYDAY.TEAM.

В камерах холодно, часть подследственных находится там без теплых вещей. По информации правозащитников, из-за холода растет количество заключенных с простудными заболеваниями, все чаще люди в СИЗО отказываются от прогулок.

На все жалобы администрация СИЗО заявляет, что включение отопления до 15 октября «не предусмотрено».

Отопительный сезон в Гомельской области начался с 26 сентября, в начале октября температура по ночам опускалась до +3 градусов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com