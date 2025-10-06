закрыть
6 октября 2025, понедельник, 15:46
Администрация гомельского СИЗО отказывается включать отопление

  • 6.10.2025, 14:16
В камерах холодно, часть подследственных находится там без теплых вещей.

Администрация СИЗО Гомеля отказывается включать в учреждении отопление, пишет телеграм-канал MAYDAY.TEAM.

В камерах холодно, часть подследственных находится там без теплых вещей. По информации правозащитников, из-за холода растет количество заключенных с простудными заболеваниями, все чаще люди в СИЗО отказываются от прогулок.

На все жалобы администрация СИЗО заявляет, что включение отопления до 15 октября «не предусмотрено».

Отопительный сезон в Гомельской области начался с 26 сентября, в начале октября температура по ночам опускалась до +3 градусов.

