6 октября 2025, понедельник, 15:47
Зеленский: После «Нептунов» Украина перейдет к регулярному использованию баллистики

4
  • 6.10.2025, 14:43
  • 2,848
Зеленский: После «Нептунов» Украина перейдет к регулярному использованию баллистики
Владимир Зеленский

Он обратил внимание на потенциал украинского оборонного производства.

Украина успешно применила ракеты «Нептун» и планирует регулярное использование в будущем собственных баллистических ракет.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы не раз успешно применяли «Нептуны», наши крылатые ракеты. Будет время, когда мы сможем начать регулярно применять наши собственные баллистические ракеты», - подчеркнул украинский президент.

По его словам, развитие баллистики является одной из ключевых задач безопасности государства.

- Это одна из ключевых безопасных задач, задач безопасности для государства и всех предприятий и людей, которые отвечают именно за ракетную программу Украины. Своя эффективная баллистика - это одна из гарантий безопасности, - добавил он.

Кроме того, Зеленский обратил внимание на потенциал украинского оборонного производства и на поддержку партнеров.

- Все партнеры Украины в мире знают потенциал нашего производства оружия значительно больше, чем финансируется сейчас благодаря нашему внутреннему ресурсу и договоренностям двусторонним с нашими партнерами, - отметил украинский президент.

Написать комментарий 4

