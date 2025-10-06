Водитель сбил в Орше 85‑летнюю женщину и пытался ее оттащить с дороги 4 6.10.2025, 14:48

2,490

Женщина умерла в больнице.

ДТП случилось вблизи дома №3 по улице Дзержинского в Орше, пишет onliner.by.

ГАИ опубликовала видео происшествия: момента наезда не видно, однако, насколько можно рассмотреть, мужчина пытался оттащить женщину после ДТП.

В итоге он оставил ее на проезжей части, сел в машину и уехал. Позже его задержали на выезде из города.

85‑летняя пешеход умерла в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com