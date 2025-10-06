закрыть
6 октября 2025, понедельник, 15:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Водитель сбил в Орше 85‑летнюю женщину и пытался ее оттащить с дороги

4
  • 6.10.2025, 14:48
  • 2,490
Водитель сбил в Орше 85‑летнюю женщину и пытался ее оттащить с дороги

Женщина умерла в больнице.

ДТП случилось вблизи дома №3 по улице Дзержинского в Орше, пишет onliner.by.

ГАИ опубликовала видео происшествия: момента наезда не видно, однако, насколько можно рассмотреть, мужчина пытался оттащить женщину после ДТП.

В итоге он оставил ее на проезжей части, сел в машину и уехал. Позже его задержали на выезде из города.

85‑летняя пешеход умерла в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров