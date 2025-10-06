Водитель сбил в Орше 85‑летнюю женщину и пытался ее оттащить с дороги

Водитель сбил в Орше 85‑летнюю женщину и пытался ее оттащить с дороги4
- 6.10.2025, 14:48
Женщина умерла в больнице.
ДТП случилось вблизи дома №3 по улице Дзержинского в Орше, пишет onliner.by.
ГАИ опубликовала видео происшествия: момента наезда не видно, однако, насколько можно рассмотреть, мужчина пытался оттащить женщину после ДТП.
В итоге он оставил ее на проезжей части, сел в машину и уехал. Позже его задержали на выезде из города.
85‑летняя пешеход умерла в больнице. Возбуждено уголовное дело.