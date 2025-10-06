The Economist: Именно это изменило позицию Трампа по Украине 2 6.10.2025, 14:48

2,828

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Киев ведет стратегическую кампанию.

Украина значительно усилила удары по российской энергетической инфраструктуре, нанося тяжелый ущерб нефтеперерабатывающим заводам. С августа атаки дронов на российские НПЗ участились с двух–трех до четырех–пяти в неделю и, по оценкам, вскоре станут ежедневными. За последние дни были поражены терминал в Новороссийске, завод в Башкортостане и насосная станция в Чувашии, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

По данным экспертов, около 40% российских перерабатывающих мощностей уже пострадали, а примерно 20% остановлены. Это означает потерю свыше миллиона баррелей топлива в день. Некоторые заводы подвергались атакам по несколько раз, в том числе крупный НПЗ в Рязани. Повреждение установок крекинга, необходимых для производства бензина и дизеля, особенно критично из-за санкций, осложняющих поставки оборудования.

Экспорт дизеля снизился на 30% и достиг минимума с 2020 года. Внутри России фиксируются перебои с топливом и километровые очереди на заправках — от Владивостока до Подмосковья. В Крыму введено ограничение на продажу топлива — не более 30 литров на автомобиль. В ответ Москва частично запретила экспорт дизеля и продлила запрет на экспорт бензина до конца года.

Украинские удары проводят с помощью дронов Fire Point FP-1, способных поражать цели на расстоянии до 1500 км. Их себестоимость — около $55 тысяч, и Украина производит свыше 100 таких аппаратов в день. Также применяются новые крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» с дальностью до 3000 км и боевой частью свыше тонны.

По мнению аналитиков, Украина проводит стратегическую кампанию, направленную на подрыв способности России финансировать войну. А для обычных россиян последствия этих ударов становятся все ощутимее. Постоянное внимание к нефтеперерабатывающим заводам меняет отношение к войне и, по всей видимости, даже способствует изменению мнения президента США Дональда Трампа о перспективах Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com