закрыть
6 октября 2025, понедельник, 15:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мировые цены на мясо растут

  • 6.10.2025, 15:05
Мировые цены на мясо растут

Чего ждать белорусам?

В мире установился рекордный ценник на говядину, пишет Office Life. Причем рост стоимости фиксируют на протяжении четырех месяцев подряд.

Нынешний показатель – наивысший со времен 1960-х. Подъем год к году составляет 10%.

Увеличение цены происходит на фоне нескольких основных факторов.

Что происходит с говядиной

В целом эксперты отмечают сразу два явления: снижение предложения на рынке и параллельно рост спроса со стороны потребителей.

Против доступной говядины играет и климат. Из-за его изменений сокращается площадь пастбищ. Так, крупнейшим в мире производителем этого вида мяса считается США.

Из-за погоды поголовье коров в штатах упало до минимального показателя. Его фиксировали в 1951 году.

На рост ценника также влияет инфляция и длительный цикл производства. Кроме того, конкурирующий продукт говядины – молочная продукция – также растет в цене. А значит, на убой отправляют все меньше поголовья.

Ранее СМИ писали о повышении экспортных цен на этот вид мяса. В августе 2025-го вывоз говядины в виде молодняка и взрослых быков был возможен по цене не дешевле $5 (около Br15) за кило.

В сентябре же в стране вновь несколько раз повысили цены.

На данный момент наименьшая стоимость одного килограмма свежей или охлажденной туши и полутуши молодняка для рынка ЕАЭС, стран СНГ, а также государств вне СНГ (кроме Грузии) составляет $5,3 (около Br16).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров