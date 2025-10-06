Мировые цены на мясо растут
- 6.10.2025, 15:05
Чего ждать белорусам?
В мире установился рекордный ценник на говядину, пишет Office Life. Причем рост стоимости фиксируют на протяжении четырех месяцев подряд.
Нынешний показатель – наивысший со времен 1960-х. Подъем год к году составляет 10%.
Увеличение цены происходит на фоне нескольких основных факторов.
Что происходит с говядиной
В целом эксперты отмечают сразу два явления: снижение предложения на рынке и параллельно рост спроса со стороны потребителей.
Против доступной говядины играет и климат. Из-за его изменений сокращается площадь пастбищ. Так, крупнейшим в мире производителем этого вида мяса считается США.
Из-за погоды поголовье коров в штатах упало до минимального показателя. Его фиксировали в 1951 году.
На рост ценника также влияет инфляция и длительный цикл производства. Кроме того, конкурирующий продукт говядины – молочная продукция – также растет в цене. А значит, на убой отправляют все меньше поголовья.
Ранее СМИ писали о повышении экспортных цен на этот вид мяса. В августе 2025-го вывоз говядины в виде молодняка и взрослых быков был возможен по цене не дешевле $5 (около Br15) за кило.
В сентябре же в стране вновь несколько раз повысили цены.
На данный момент наименьшая стоимость одного килограмма свежей или охлажденной туши и полутуши молодняка для рынка ЕАЭС, стран СНГ, а также государств вне СНГ (кроме Грузии) составляет $5,3 (около Br16).