Еще одному политзаключенному насильно удалили татуировку с «Погоней» 6.10.2025, 15:12

1,516

Случай произошел в Могилевской колонии.

Илья Дубский стал не единственным политзаключенным, которого в заключении заставили удалить татуировку с «Погоней». Об еще одной такой истории рассказал экс-политзаключенный Сергей Спариш, который провел в заключении пять с половиной лет.

По его событию произошли с политзаключенным в Могилевской колонии № 15. Имя политзаключенного Спариш называть не стал.

У него также была татуировка с «Погоней» и бело-красно-белым флагом.

«Оперативники требовали, чтобы он тоже уничтожил эту татуировку, но он упорно отказывался. Тогда начали давить на его семью. Однажды на звонках его сестра плакала, умоляла его и требовала, чтобы он удалил эту татуировку, но он все равно отказывался. Он был очень упрямый человек. Тогда его вызвали на так называемую «режимку». Там обычно устраивают обыски, различные воспитательные беседы, также там есть одна комната — «пытка», где могут людей избивать и ставить на растяжки. Его связали там и вызвали специального мастера с воли, который занимался татуировками. И он насильно у этого связанного человека перебил татуировку», — передает слова Спариша правозащитный центра «Вясна».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com