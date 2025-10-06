Белоруска пила квас, а ее в губу ужалила оса 6.10.2025, 15:28

Женщина умерла в считаные минуты.

В Быховском районе 57-летняя женщина умерла после того, как ее ужалила оса. Подробности инцидента рассказали в Госкомитете судебных экспертиз (ГКСЭ).

Оса ужалила могилевчанку за губу, когда та пила квас. У женщины была аллергия на укусы насекомых, рассказал ее муж.

«Выпив три таблетки противоаллергического препарата, она, почувствовав недомогание, пошла в комнату отдыхать, однако уже через несколько минут потеряла сознание», — рассказали в ГКСЭ.

Прибывшая скорая помощь констатировала смерть женщины. Для установления точной причины смерти провели судмедэкспертизу.

Специалисты обнаружили на теле могилевчанки «только колотую рану нижней губы, которая могла образоваться от жала ядовитого насекомого».

«В результате укуса у пострадавшей развился ангионевротический отек (отек Квинке) в области лица, шеи, верхних дыхательных путей с сужением их просвета, что привело к удушью. Смерть наступила в считаные минуты», — заключили в ГКСЭ.

