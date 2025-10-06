Ученые: Вырастить искусственное мясо дома сможет каждый 6.10.2025, 15:47

Фото: Shutterstock

Исследователи разработали мини-машину.

Лапша быстрого приготовления может отойти на второй план. Ожидается, что ужин будущего в скором времени может представлять собой кусок мяса, выращенный с помощью клеточной культуры в мясоперерабатывающей машине, которая стоит прямо на вашей кухне, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Так выглядит наше будущее по мнению исследователей из проекта Shojinmeat – токийского эксперимента, сочетающего в себе искусство и науку. Этот проект является детищем Юки Ханю – ученого с опытом работы в области химии и нанотехнологий, который с детства был одержим идеей клеточной культуры мяса.

По словам ученого, идея о выращивании мяса впервые посетила его в 2009 году. Сегодня Юки Ханю является генеральным директором IntegriCulture – дочерней компании, которая работает над разработкой удобных для потребителей устройств, позволяющих человеку выращивать мясо в кухонной лаборатории.

Отметим, что название проекта – отсылка к блюду shojin ryori, традиционному японскому буддийскому блюду, которое не содержит мясо, рыбу и другие продукты животного происхождения, а также острые ингредиенты, такие как чеснок и лук. Новый проект ученых развивает эту буддийскую идею, предлагая использовать мясо, выращенное дома, не причиняя вреда животным или окружающей среде.

Авторы исследования отмечают, что мясо, выращенное в лаборатории, технически является настоящим мясом, выращенным из животных клеток в контролируемой среде. Выращивание начинается с небольшого образца стволовых клеток животных, размноженных в биореакторе – в конечном итоге образуется ткань, похожая на натуральные мышцы и жир.

Идея выращивания мяса в лаборатории не нова и обычно предполагает использование резервуара промышленного размера с использованием множества дорогостоящего оборудования. Однако ученые теперь работают над созданием компактной, удобной для домашнего использования версии, требующей лишь нескольких химикатов, стеклянной посуды и небольшого биореактора размером не больше аэрогриля.

Авторы исследования отмечают, что этот метод лучше всего работает с курицей, однако Shojinmeat создала лабораторное мясо из 30 различных типов клеток различных животных, используя более масштабные методы.

С другой стороны, опрос, проведенный в 2024 году показал, что 33% жителей США на самом деле даже не готовы попробовать искусственно выращенную курицу. Простыми словами, многие люди все еще с недоверием относятся к потреблению мяса, выращенного в лаборатории.

Еще одним фактором являются экологические проблемы, связанные с лабораторным мясом. Предыдущие исследования показали, что крупномасштабное производство искусственно выращенного мяса может привести к выбросам парниковых газов в четыре-двадцать раз больше, чем мировая мясная промышленность.

