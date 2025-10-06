закрыть
«Отель на колесах»: в Минск ходил автобус с настоящими кроватями

2
  • 6.10.2025, 16:16
  • 2,826
«Отель на колесах»: в Минск ходил автобус с настоящими кроватями

Сегодня от этой роскоши остались только фотографии и воспоминания.

Вы точно не знали об этом факте: в Минск и Гомель ходил автобус с кроватями. Да, можно было выспаться лежа прямо на ходу! Таких автобусов в Беларуси больше не осталось, но в странах неподалеку все еще можно поездить, пишет Blizko.by.

Минчанин Эрик припомнил такой факт. Где-то в начале двухтысячных он заметил в Минске автобус-«гармошку», маршрут которого лежал куда-то на черноморские курорты. В передней части были сидячие места, а в задней — спальные полки.

Можно было купить билет только на сидячее место, а можно было доплатить — и тогда в дополнение к сидячему месту получить еще и лежачее.

Звучит фантастически. Тем не менее, журналисты смогли узнать, что это был за автобус, откуда он взялся и куда ходил.

Это автобус малоизвестной у нас чешской марки Karosa (не путать с венгерским Ikarus). Кстати, один автобус-«гармошка» Karosa, но другой модели, закупленный для эксперимента, ходил в Минске на регулярных маршрутах.

Так вот, автобус с кроватями назывался Karosa C744 Hotel Bus. Из обычной «Каросы» его перестроила компания TICO Servis еще в 1992 году по заказу бизнесмена из Чехии Милана Булвы и его фирмы Bulva Service. Инженеры приподняли в задней части салона крышу на 60 сантиметров и обустроили там спальную зону, а заодно изменили конфигурацию дверей. Автобус тогда имел фиолетовый цвет кузова, потом он стал желто-зеленым.

В передней части было три десятка обычных сидячих мест: мягких, откидных, с подлокотниками и столиками. Тут же был подвешен телевизор с видеомагнитофоном — забытый ныне термин «видеодвойка». В средней части разместили мини-кухню, туалет, холодильник и спальное место для второго водителя.

А в задней — кровати для пассажиров в три яруса. Причем с одной стороны кровати были двуспальными, с другой — односпальными.

Выглядели они примерно как полки в плацкартных вагонах: одна над другой, с деревянными лесенками.

У каждой кровати было окно с форточкой, полка-сеточка для мелких вещей и шторка, которая позволяла полностью отгородиться от салона.

Всего получается 27 спальных мест плюс, как мы отмечали, был также «спальник» для сменного водителя.

Журнал «Авторевю», посвятивший в 1998 году автобусу одну из заметок, ерничал: «Но все равно — не слишком уютно, особенно когда в тесном отсеке, уложенные словно сельди в банке, спят 28 человек. А особый комфорт наверняка испытывали семейные пары, лежащие друг над другом…»

Фирма возила этом «отельбусе» туристов с марта по ноябрь от Скандинавии до Израиля. В конце 90‑х автобус с пробегом в 200 тысяч километров выставили на продажу за 100 тысяч долларов.

На транспортных сайтах пишут, что с 2001 года его новый владелец жил не то в Николаеве, не то в Днепропетровске и организовывал перевозки на черноморские курорты из разных городов. Вот тогда-то он и появлялся в Минске. Помимо Минска, автобус замечали в Одессе, Донецкой области и Севастополе, еще он точно ходил по маршруту Киев — Николаев, а также из Москвы в Коблево — и тоже через Беларусь.

Удобно ли ездить в автобусе с кроватями? В теории да: можно выспаться во время длительного ночного переезда или просто прилечь днем и вытянуть ноги, если они затекли в кресле. Но нужно также помнить, что в «нулевых» в Беларуси, России, Украине было немало дорог с плохоньким асфальтом, поэтому местами комфортный сон наверняка сменялся тряской, которая в лежачем положении переносится хуже, чем сидя. Тем не менее, около десятка лет этот «отельбус» возил отдыхающих на курорт.

Автобус, видимо, несколько раз сменял регистрацию, потому что его фотографировали с разными номерами. При этом на автобусе все это время сохранялись старые надписи Mezinarodni Autobusova a Kamionova Doprav (международные автобусные и грузовые перевозки), Bulva Service и Jiři Kalousek (довольно популярные имя и фамилия в Чехии).

После 2012 года следы автобуса теряются, фотографий больше не встречалось, — видимо, его вывели из эксплуатации и, возможно, пустили на металлолом. По крайней мере, в онлайн-базах, отслеживающих автобусы, отмечено, что к 2014‑му автобуса уже не было «в живых».

Слипербасы в современном мире

Вообще «слипинг-басы», или «слипербасы» — автобусы со спальными местами, — популярны в странах Азии: Пакистан, Вьетнам, Камбоджа, Индия, Китай. Где-то спальные месте выглядят как поставленные друг на дружку раскладушки, где-то — как роскошные альковы с телевизорами, наподобие люкс-бизнес-классов в самолетах некоторых авиакомпаний.

Пассажир получает комфорт спального вагона там, где железной дороги нет. Ночь в пути — можно неплохо выспаться да еще и кино посмотреть.

