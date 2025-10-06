закрыть
6 октября 2025, понедельник
«Ипотека - что-то вроде штампа в паспорте»

1
  • 6.10.2025, 16:22
  • 1,338
«Ипотека - что-то вроде штампа в паспорте»

Пара белорусов взяла в Польше один на двоих кредит на жилье — но они не муж и жена.

«Мы не расписаны, но у нас теперь общая ипотека», — улыбается Павел. С Татьяной они познакомились три года назад. Создать семью пока не решились, а вот для совместного кредита на жилье созрели.

Теперь у них общая квартира под Варшавой и общий долг перед банком. Белорусы рассказали MOST, что такое партнерская ипотека и как ее получить,

И Татьяна, и Павел переехали в Польшу после событий 2020 года, а познакомились случайно — на винтажном базаре в Варшаве в 2022 году.

— Я продавала украшения ручной работы, а Павел пришел за старым фотоаппаратом. Так и разговорились, — улыбается девушка.

Сначала молодые люди больше года встречались, а потом решили, что хотят общего будущего. Так появился план — брать ипотеку вместе.

Брак Павел и Татьяна пока не регистрировали. Но в Польше для таких пар есть отдельное предложение — партнерский кредит. В этом случае ипотека оформляемая как совместное обязательство.

— О партнерском кредите я впервые услышала на курсе по финансовой грамотности, который посещала, — говорит Татьяна. — Тогда впервые подумала: а ведь и без брака реально купить квартиру вместе.

«Иногда казалось, что ничего подходящего не найдем»

В Варшаве цены оказались неподъемными для молодых людей. И тогда они решили присмотреться к городам неподалеку. Остановились на Отвоцке — до столицы всего 30 минут электричкой, рядом лес, да и воздух получше, чем в мегаполисе.

Жилье искали почти четыре месяца — каждые выходные ездили на просмотры, а вечерами листали объявления.

— Иногда казалось, что ничего подходящего не найдем: то цена слишком высокая, то квартира в ужасном состоянии, то хозяева не хотели ждать ипотеку, — вспоминает Татьяна.

Наконец нашли вариант: трехкомнатная квартира, 68 кв. метров, с «бабушкиным» ремонтом. Цена — 800 тыс. злотых.

— Кухня вся в кафеле, обои старые, мебель советских времен. Но мы увидели потенциал: можно все переделать под себя, — говорит Татьяна.

Владелица квартиры — пожилая женщина — прониклась историей белoрусов.

— Она сняла объявление с продажи и ждала почти месяц, пока банк рассмотрит нашу заявку. Сказала: «Я хочу, чтобы именно вы здесь жили». Это было трогательно до слез, — вспоминает Павел.

Помогали родственники с двух сторон

Для покупки нужно было внести 20% собственных средств — 160 тыс. злотых. 100 тыс. злотых пара накопила сама, еще 60 тыс. злотых помогли собрать родственники обоих молодых людей: родители Павла, дядя, тетя и сестра Татьяны.

— Это было как общая семейная инвестиция. Все понимали, что без поддержки мы бы еще долго не решились на покупку, — говорит Павел.

Как убедить банк

Общий доход пары составлял около 11 тыс. злотых в месяц.

— Мы прикинули: аренда такой квартиры обошлась бы в 4,5 тысячи. Наш кредит чуть дороже, но зато свое, — рассказывает Павел.

Самостоятельно искать кредит беларусы даже не пробовали — сразу обратились к консультанту, которого порекомендовали соотечественники. Тот сразу указал на проблему: у обоих трудовые договоры были действительны до определенной даты — банк такие может не рассмотреть всерьез.

Пришлось просить работодателей переделать договоры на бессрочные. Те пошли навстречу.

У Павла и Татьяны в Польше временные ВНЖ на три года, правда, у Татьяны его срок подходил к концу — он истек в сентябре 2025 года. Она подала документы на новый и об этом свидетельствовал красный штамп в паспорте, но рассмотрение дела могло затянуться. Впрочем, в ряде банков таких документов было достаточно, чтобы попробовать.

Пара подала совместную заявку (wspólny wniosek kredytowy) — по такому кредиту оба заемщика несут равную ответственность, так же, как и в случае супругов. Подтверждения, что они пара, банк не требовал.

«Собрали папку документов толщиной с дипломную работу»

Список документов был внушительным: паспорта и ВНЖ (карты побыту), индивидуальный номер PESEL и подтверждение регистрации, справки о доходах, налоговые декларации, выписки с банковских счетов, документы на приобретаемую квартиру (нотариальный акт, выписка из реестра недвижимости — księgi wieczystej, оценка квартиры), данные о расходах по другим кредитам.

— Мы собрали целую папку толщиной с дипломную работу — и все равно банк попросил донести новые справки из соцстраха и налоговой. Мы бегали по инстанциям, собирая бумаги, и переживали, что из-за задержек сделка сорвется, — рассказывает Павел.

Ожидание оказалось настоящим испытанием. Почти три недели пара жила в подвешенном состоянии.

— Мы то ссорились из-за нервов, то обнимались и успокаивали друг друга. Каждый день проверяла почту и думала: а вдруг откажут, — говорит Татьяна.

Условия кредита

В итоге банк выдал кредит на сумму 640 тыс. злотых сроком на 25 лет под 7,8% годовых. Месячный платеж — около 5 тыс. злотых.

Процесс оформления занял в целом около пяти недель: сначала почти три недели пара ждала решения, потом еще полторы недели ушло на оформление у нотариуса и перевод средств. Банк сразу перечислил всю сумму продавцу квартиры — это стандартная практика в Польше, чтобы исключить риски.

Дополнительно Татьяна и Павел заплатили за услуги нотариуса, налог на гражданско-правовые сделки (PCC) по ставке 2% от цены квартиры, страховку и за оценку недвижимости — в сумме еще около 20 тыс. злотых.

Комиссия кредитного консультанта формально составила около 3% от суммы кредита — примерно 19 тыс. злотых. Но эти деньги пара не платила из своего кармана. Консультанта вознаграждает банк, если клиент оформляет ипотеку по его рекомендации — это так называемая партнерская комиссия.

— Для нас это было важно: консультант объяснял каждый шаг и говорил, что надо делать, чтобы банк нас не завернул. Без него мы бы, наверное, не справились, — признается Татьяна.

Что если пара расстанется

Юристы предупредили: если пара разойдется, обязательства перед банком не исчезнут. Оба заемщика остаются ответственными за кредит, пока один не выкупит долю другого или банк не согласится переписать договор.

— Мы об этом думали, конечно, — признается Павел. — Но решили: если уж делаем такой шаг, значит, доверяем друг другу.

«Ипотека связывает нас сильнее любого кольца»

Хотя оформление ипотеки стало большим стрессом, молодые люди уверены, что приняли правильное решение.

— Мы не хотели больше зависеть от арендодателей и каждый год бояться, что квартиру продадут или повысят цену. Теперь у нас свой угол, — говорит Татьяна.

— Для нас ипотека стала чем-то вроде штампа в паспорте, — улыбается Павел. — Даже если свадьбы пока нет, это связывает нас сильнее любого кольца.

«Выписали дядю и делают ремонт»

Сейчас они делают ремонт своими силами.

— Мы даже выписали моего дядю из Беларуси — он мастер с золотыми руками. Он помогает нам превратить старую «бабушкину» квартиру в современное жилье, — рассказывает Татьяна.

Детей пара пока не планирует, но о будущем белoрусы думают серьезно.

— Отвоцк — это наша любовь. Мы не рассматриваем его как временную остановку, хотим пустить здесь корни, — говорит Павел.

