Беларусь находится под влиянием неустойчивых воздушных масс 6.10.2025, 17:04

Прогноз погоды на 7-9 октября.

7 октября погоду в Беларуси будет определять теплая влажная воздушная масса. Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами по стране пройдут небольшие дожди, сообщил Белгидромет.

В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +11..+17°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

8-9 октября погодные условия в Беларуси продолжат определять неустойчивые воздушные массы, лишь утром и днем 9 октября скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с северо-запада Европы. Сохранится облачная с прояснениями погода.

8 октября местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром

в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, по востоку Беларуси до +9°С, максимальная днем +10..+16°С.

9 октября местами по республике ожидаются кратковременные дожди. Ночью

и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, максимальная днем +9..+15°С.

