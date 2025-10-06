закрыть
6 октября 2025, понедельник, 17:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Два белорусских пенсионера хранили дома целый арсенал оружия

  • 6.10.2025, 17:18
Два белорусских пенсионера хранили дома целый арсенал оружия
Иллюстративное фото

Был даже тротил.

Почтенный возраст не стал помехой: у двоих пенсионеров из Могилевской области выявили склады оружия и боеприпасов. Выяснилось, что мужчины занимались их незаконной продажей, рассказали в пресс-службе МВД.

Сотрудники МВД установили, что 68-летний мужчина незаконно продал пистолет Макарова своему знакомому.

Кроме того, во время расследования удалось выявить и его 71-летнего земляка, который также занимался незаконным хранением и сбытом огнестрельного оружия.

В результате обысков у задержанных нашли шесть пистолетов, револьвер, пистолет-пулемет, ручную осколочную гранату, тротиловую шашку, составные части оружия и более 800 боеприпасов.

Для всех изъятых предметов назначены экспертные исследования, действиям задержанных будет дана правовая оценка.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. В Беларуси за подобные преступления может грозить до 12 лет лишения свободы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров