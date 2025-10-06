Два белорусских пенсионера хранили дома целый арсенал оружия
- 6.10.2025, 17:18
Был даже тротил.
Почтенный возраст не стал помехой: у двоих пенсионеров из Могилевской области выявили склады оружия и боеприпасов. Выяснилось, что мужчины занимались их незаконной продажей, рассказали в пресс-службе МВД.
Сотрудники МВД установили, что 68-летний мужчина незаконно продал пистолет Макарова своему знакомому.
Кроме того, во время расследования удалось выявить и его 71-летнего земляка, который также занимался незаконным хранением и сбытом огнестрельного оружия.
В результате обысков у задержанных нашли шесть пистолетов, револьвер, пистолет-пулемет, ручную осколочную гранату, тротиловую шашку, составные части оружия и более 800 боеприпасов.
Для всех изъятых предметов назначены экспертные исследования, действиям задержанных будет дана правовая оценка.
Следователи возбудили уголовное дело о незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. В Беларуси за подобные преступления может грозить до 12 лет лишения свободы.