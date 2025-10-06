Рыболовные суда из Китая начали выдавать себя за российские военные корабли 6.10.2025, 17:28

Пекин проверяет реакцию Тайваня на угрозы.

Китай в кампании давления на Тайвань задействует рыболовные суда с поддельными сигналами системы автоматической идентификации (AIS), сообщает Институт изучения войны (ISW). В августе и сентябре этого года несколько таких судов в исключительной экономической зоне Тайваня транслировали ложные сигналы, выдавая себя за российский военный корабль и за китайское судно силовых структур, пишет The Moscow Times.

По данным Starboard Maritime Intelligence, 17 сентября в северной части исключительной экономической зоны Тайваня судно Min Shi Yu 07792 передавало ложный сигнал «Russian Warship 532» — этот номер соответствует корвету балтийского флота России «Бойкий» класса «Стерегущий». В тот же период несколько других судов серии Min Shi Yu также транслировали фальшивые сигналы. Например, Min Shi Yu 06718 в августе и сентябре 2025 года неоднократно курсировало по Тайваньскому проливу, транслируя сигнал судна Hai Xun 15012, обычно принадлежащего Администрации морской безопасности Китая (CMSA).

По мнению экспертов, КНР тестирует технологию и проверяет реакцию Тайваня. Институт изучения войны отмечает, что, вероятнее всего, эти суда принадлежат Китайской морской милиции (Chinese Maritime Militia), которую Пекин использует для скрытых операций давления и разведки в «серой зоне» — от Тайваньского пролива до Южно-Китайского моря.

Ранее утекшие документы указывают на масштабное военное сотрудничество Москвы и Пекина. Россия планирует оснастить и подготовить десантный батальон Народно-освободительной армии Китая, передав ему 37 амфибийных боевых машин пехоты БМД-4М, 11 бронетранспортёров БТР-МДМ, 11 лёгких самоходных орудий «Спрут-СДМ1» и командно-наблюдательные машины. Поставки будут дополнены специальными парашютными системами и обучением китайских десантников. Эксперты ISW считают, что воздушно-десантные силы могут стать ключевыми в сценарии вторжения КНР на Тайвань.

Это не первый раз, когда судна в Азии передают координаты кораблей из России. Весной северокорейское судно с углем использовало идентификационные данные 162-метровой Eclipse Романа Абрамовича. Сам Абрамович вряд ли об этом знал, его яхта обычно базируется на Эгейском море в Турции — около Мармариса.

Чтобы подделать идентификационные данные корабля, требуется изменение данных корабля (MMSI) в системе Automatic Identification System (AIS). Система AIS создана для улучшения безопасности навигации и предотвращения столкновений в плохую погоду. С 2002 года установка системы обязательна на всех кораблях водоизмещением больше 300 тонн, которые выходят в международные воды. Из AIS можно получить информацию о координатах другого корабля, его скорость, курс и многое другое.

