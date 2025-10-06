закрыть
6 октября 2025, понедельник, 18:00
Стал известен приговор сооснователю Wargaming

1
  • 6.10.2025, 17:37
  • 1,518
Стал известен приговор сооснователю Wargaming

Его осудили по трем уголовным протестным статьям.

Сооснователя Wargaming Николая Кацелапова заочно приговорили к 13 годам колонии, пишет правозащитный центр «Вясна».

Кроме того, ему присудили штраф в размере 50 000 базовых (2 100 000 рублей).

Его осудили по трем уголовным протестным статьям — «финансирование экстремистской деятельности» (часть 1, статьи 361-2 УК), повторное «финансирование экстремистской деятельности» (часть 2, статьи 361-2 УК), «финансирование террористической деятельности» (часть 2, статьи 290-1 УК).

Ранее провластные каналы и госСМИ писали о том, что Николай перевел «сотни тысяч долларов» в криптовалюте на различные инициативы, которые белорусские власти считают «экстремистскими».

