Стал известен приговор сооснователю Wargaming 1 6.10.2025, 17:37

1,518

Его осудили по трем уголовным протестным статьям.

Сооснователя Wargaming Николая Кацелапова заочно приговорили к 13 годам колонии, пишет правозащитный центр «Вясна».

Кроме того, ему присудили штраф в размере 50 000 базовых (2 100 000 рублей).

Его осудили по трем уголовным протестным статьям — «финансирование экстремистской деятельности» (часть 1, статьи 361-2 УК), повторное «финансирование экстремистской деятельности» (часть 2, статьи 361-2 УК), «финансирование террористической деятельности» (часть 2, статьи 290-1 УК).

Ранее провластные каналы и госСМИ писали о том, что Николай перевел «сотни тысяч долларов» в криптовалюте на различные инициативы, которые белорусские власти считают «экстремистскими».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com