Стал известен приговор сооснователю Wargaming

Стал известен приговор сооснователю Wargaming1
- 6.10.2025, 17:37
- 1,518
Его осудили по трем уголовным протестным статьям.
Сооснователя Wargaming Николая Кацелапова заочно приговорили к 13 годам колонии, пишет правозащитный центр «Вясна».
Кроме того, ему присудили штраф в размере 50 000 базовых (2 100 000 рублей).
Его осудили по трем уголовным протестным статьям — «финансирование экстремистской деятельности» (часть 1, статьи 361-2 УК), повторное «финансирование экстремистской деятельности» (часть 2, статьи 361-2 УК), «финансирование террористической деятельности» (часть 2, статьи 290-1 УК).
Ранее провластные каналы и госСМИ писали о том, что Николай перевел «сотни тысяч долларов» в криптовалюте на различные инициативы, которые белорусские власти считают «экстремистскими».