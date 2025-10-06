закрыть
6 октября 2025, понедельник, 18:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Польше пройдут концерты белорусской группы Dzieciuki

  • 6.10.2025, 17:51
В Польше пройдут концерты белорусской группы Dzieciuki

Фестивальные выступления запланированы в Варшаве и Катовице.

Белорусская панк-группа Dzieciuki выступит в Польше в рамках фестиваля OktoBeer Punk 2025, сообщили сайту Charter97.org организаторы концерта.

Концерты состоятся:

10 октября, Варшава — клуб Hydrozagadka (ул. 11 Listopada 22), начало в 19:00;

11 октября, Катовице — клуб Faust (ul. Dworcowa 4), начало в 19:00.

В обеих программах вместе с Dzieciuki выступит чешская панк-группа The Neunikneš из Остравы.

В Варшаве также примет участие коллектив Wandrounik из Подляшья, а в Катовице — местная группа Populares. После концертов состоятся афтепати с участием DJ Abibok.

Билеты можно приобрести как на входе, так и в предварительной продаже онлайн.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров