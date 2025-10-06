В Польше пройдут концерты белорусской группы Dzieciuki
- 6.10.2025, 17:51
Фестивальные выступления запланированы в Варшаве и Катовице.
Белорусская панк-группа Dzieciuki выступит в Польше в рамках фестиваля OktoBeer Punk 2025, сообщили сайту Charter97.org организаторы концерта.
Концерты состоятся:
10 октября, Варшава — клуб Hydrozagadka (ул. 11 Listopada 22), начало в 19:00;
11 октября, Катовице — клуб Faust (ul. Dworcowa 4), начало в 19:00.
В обеих программах вместе с Dzieciuki выступит чешская панк-группа The Neunikneš из Остравы.
В Варшаве также примет участие коллектив Wandrounik из Подляшья, а в Катовице — местная группа Populares. После концертов состоятся афтепати с участием DJ Abibok.
Билеты можно приобрести как на входе, так и в предварительной продаже онлайн.