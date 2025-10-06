Умерла белорусская оперная певица Анна Гурьева 1 6.10.2025, 18:05

Ей было 60 лет.

Сегодня, 6 октября 2025 года, умерла солистка Национального театра оперы и балета Беларуси Анна Гурьева. Ей было 60 лет. О случившемся сообщил коллектив театра в своих соцсетях.

Анна Гурьева родилась в Минске в 1965 году. Ее родители — Виктор Гурьев и Лидия Шевченко-Гурьева — являлись солистами Театра оперы и балета. Анна пошла по их стопам. Она окончила Одесскую консерваторию и с 1994 года была солисткой минского Оперного. Кстати, брат Анны, Анатолий Гурьев, является одной из звезд в Театре-студии киноактера.

«На сцене театра она исполнила более трех десятков партий: от Джильды, Марфы и Памины до Мюзетты, Сюзанны, Розины, от классических опер до современных постановок и спектаклей для детей», — отметили в коллективе.

С труппой театра Анна Гурьева гастролировала в Австрии, Бразилии, Германии, Кипре, Польше.

