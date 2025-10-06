закрыть
6 октября 2025, понедельник, 19:15
Словакия анонсировала новый пакет помощи Украине

  • 6.10.2025, 18:18
Словакия анонсировала новый пакет помощи Украине

Он предусматривает предоставление инженерной и противоминной помощи.

Словакия готовит новый пакет военной поддержки для Украины. Он предусматривает предоставление инженерной и противоминной помощи.

Об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк во время вступительного слова на третьем Международном форуме оборонных индустрий (DFNC3) в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я с большим удовольствием сообщаю, что вместе с министром Шмыгалем мы только что подписали меморандум о 14-м пакете поддержки, который предусматривает предоставление Словакией инженерной и противоминной помощи Украине», - сказал Калиняк.

Он подчеркнул, что сегодня находится в Киеве, чтобы вместе с украинским коллегой Денисом Шмыгалем определить возможные проекты для расширения «нашего уже достаточно всестороннего оборонного сотрудничества».

По словам словацкого министра, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Словакия в 15 раз увеличили мощности по производству артиллерийских боеприпасов.

«Кроме того, мы втрое увеличили производство систем непрямого огня. Я очень счастлив и рад видеть здесь своих уважаемых коллег из Дании и совместный проект по поставке 16 полностью автоматических гаубиц Zuzana мы только что завершили, за несколько недель», - подчеркнул Калиняк.

Калиняк также сообщил, что во время недавней встречи словацкого премьер-министра Роберта Фицо с президентом Украины Владимиром Зеленским оборонное сотрудничество было определено как одна из главных тем будущей четвертой совместной межправительственной сессии.

