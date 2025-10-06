Белорусский ученый рассказал, почему желтый картофель полезнее белого

Белорусский ученый рассказал, почему желтый картофель полезнее белого1
- 6.10.2025, 18:23
- 1,584
Раньше большинство белорусов предпочитало картофель с белой мякотью.
Почему картофель с желтой мякотью полезнее картофеля с белой мякотью и когда на него пришла мода, в эфире телеканала СТВ рассказал генеральный директор Научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству Национальной академии наук Беларуси Вадим Маханько.
По его словам, в желтом картофеле больше полезных веществ, чем в белом.
«В желтом больше витамина А. Тот белок, который есть в картофеле, скорость его усвоения из вареного картофеля гораздо быстрее, чем из куриного яйца», - отметил Вадим Маханько.
Ученый отметил, что в картофеле с желтой мякотью больше и каротина.
«Еще лет 40 назад большинство белорусов предпочитало картофель с белой мякотью, который очень сильно разваривается. А с середины 80-х стали обращать внимание на желтую мякоть», - подчеркнул специалист.