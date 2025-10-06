закрыть
В Эстонии ответили на скандальные слова Меркель

10
  • 6.10.2025, 18:27
  • 4,486
В Эстонии ответили на скандальные слова Меркель

Слова бывшего канцлера Германии бросает тень на весь период ее правления.

Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о вине Польши и стран Балтии в развитии войны РФ в Украине бросает тень на весь период ее правления, заявил председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии (рийгикогу) Марко Михкельсон в соцсети X.

«Это новый и, к сожалению, крайне неприятный момент от Ангелы Меркель: обвинить страны Балтии и Польшу в развязывании имперской войны России», — отметил он.

Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan заявила, что Польша и страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) в 2021 году выступили против предложенного ею нового формата прямого диалога между Евросоюзом и Владимиром Путиным по украинскому вопросу.

Она отметила, что эти страны опасались невозможности выработать единую политику Евросоюза по отношению к России, что в итоге заблокировало дипломатические попытки урегулирования напряженности. По словам Меркель, этот отказ частично повлиял на последующее развитие событий.

«Сейчас времена изменились, и нам нужно подумать, какую лучше всего занять позицию для достижения мира», — отметила она. Экс-канцлер также выразила мнение, что Европе нужно показать реальную сдерживающую силу и поддержать Украину.

