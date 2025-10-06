закрыть
6 октября 2025, понедельник
Второй энергоблок БелАЭС закроют до конца года

  • 6.10.2025, 18:35
Второй энергоблок БелАЭС закроют до конца года

Что происходит?

На Белорусской атомной электростанции вновь пройдет ремонт, сообщает СТВ. Работы начнутся в ноябре и продлятся до конца года с возможным «заходом» в январь.

После завершения этого ремонта возьмутся и за первый энергоблок.

На нем специалисты проведут капитальные работы.

Планово-предупредительный ремонт (ППР) ждет второй энергоблок Белорусской АЭС. Эти работы станут вторыми за время эксплуатации комплекса.

«За ППР прежде всего сделаем частичную замену топлива», – рассказал о планах на грядущий ремонт генеральный директор БелАЭС Сергей Бобович.

Обновят практически четверть «горючего». После энергоблок вновь вернут к режиму стандартной работы.

Через несколько недель после запуска второго комплекса, работы пройдут и на первом блоке.

Для этого технологического сооружения ремонт станет четвертым с момента запуска.

«Учитывая, что у нас считается 12-месячный цикл, порядка 11 месяцев будем находиться на нагрузке», – заметил Сергей Бобович, рассказывая о работе БелАЭС.

Что касается отходов, то отработавшее ядерное топливо будет направляться на переработку в Россию.

