6 октября 2025, понедельник, 19:15
Украинские ВМС впервые руководили силами на масштабных учениях НАТО

  • 6.10.2025, 18:42
Во время учений отрабатывали современные технологии ведения морской войны.

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины впервые в истории НАТО возглавили и координировали действия сил условного противника (OPFOR) во время учений REPMUS/Dynamic Messenger 2025 в Португалии, сообщило Министерство обороны Украины. Как отмечается на сайте НАТО, во время учений отрабатывали современные технологии ведения морской войны. В частности учились защищать подводную инфраструктуру, вести разведку, бороться с минами, подводными угрозами и беспилотными аппаратами, а также координировать действия различных сил одновременно.

Украинцы при поддержке Объединенного командования ВМС НАТО (MARCOM), Военно-Морских Сил ВС Португалии и Совместного центра НАТО-Украина по анализу, обучению и образованию (JATEC) должны были проверить совместимость возможностей и тактик двух десятков стран-членов НАТО, в частности умение использования беспилотных систем для скоординированных ударов и быстрого реагирования на угрозы.

«Возглавляя команду противника, Украина стала не только участником, но и движущей силой инноваций, которые непосредственно укрепляют морскую устойчивость НАТО и формируют будущее коллективной безопасности. JATEC гордится тем, что способствует этому важному прогрессу вперед», — заявил бригадный генерал Войцех Озга.

Во время учений беспилотные платформы интегрировали в боевую систему DELTA ВСУ, по стандарту НАТО STANAG 4817, что позволило проверить их совместимость и эффективность в различных условиях, в частности при противодействии радиоэлектронным угрозам.

Также директор JATEC полковник Валерий Вишневский подчеркнул, что участие Украины в учениях демонстрирует современные тенденции морской войны и способствует внедрению инновационных тактик в НАТО.

