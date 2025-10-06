Аттракционы из парка Челюскинцев продают с аукциона 1 6.10.2025, 18:52

Сколько стоит детская мечта?

На аукционную площадку GosTorg выставили аттракционы из парка Челюскинцев в Минске. На торги выставили аттракцион «Катальная гора» (это именно то, что все знают под именем «Супер-8») и «Зубр» (он же «Ладья»), пишет Blizko.by.

В начале лета оба этих аттракциона демонтировали из парка. Причина — истечение нормативного срока эксплуатации.

В описании лота приводятся полные характеристики. Так, «Супер-8» был выпущен в 2008 году, предназначен для развлечения взрослых посетителей и детей старше 14 лет. Горки механизированные наземные с длиной пути до 300 м. Наибольшая скорость перемещения поезда с пассажирами — не более 60 км/ч. Количество посадочных мест — не более 18. Полная масса — 84,59 тонны. Максимальная площадь, которую занимает аттракцион в рабочем положении, — 1925 кв. м (длина — 55,0 м., ширина — 35,0 м.). Техническое состояние: рабочее.

Стартовая цена лота составляет 236 400 рублей, шаг торгов — 5%. Про иные обременения сведений нет. Таким образом, минимальная цена, по которой победителю торгов достанется «Супер-8», составляет 248 200 рублей, или примерно 82 580 долларов по актуальному курсу Нацбанка.

«Ладью», выпущенную в 2000 году и рассчитанную на 40 человек, отдают за 34 800 рублей плюс шаг торгов 5% — итого итоговая цена составит 36 540 рублей, или примерно 12 157 долларов.

