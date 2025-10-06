ГУР ликвидировало российских оккупантов на двух направлениях 6.10.2025, 19:01

«Плащи-невидимки» не сработали.

Украинская разведка ликвидировала российских оккупантов на Запорожском и Лиманском направлениях фронта.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как рассказали в разведке, оккупанты пытались спрятаться в так называемых «плащах-невидимках», чтобы передвигаться по полям ночью. Однако это не сработало.

«Мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаруживают российскую пехоту - в плаще или без него, московитов ждет расплата», - пишут в разведке.

На видео показаны кадры результативной боевой работы на Запорожском и Лиманском направлениях фронта за прошедшую неделю:

ликвидация пехоты российской оккупационной армии;

разгром вражеских позиций;

уничтожение московитского транспорта;

военной техники и дронов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com