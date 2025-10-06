закрыть
6 октября 2025, понедельник, 19:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГУР ликвидировало российских оккупантов на двух направлениях

  • 6.10.2025, 19:01
ГУР ликвидировало российских оккупантов на двух направлениях

«Плащи-невидимки» не сработали.

Украинская разведка ликвидировала российских оккупантов на Запорожском и Лиманском направлениях фронта.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как рассказали в разведке, оккупанты пытались спрятаться в так называемых «плащах-невидимках», чтобы передвигаться по полям ночью. Однако это не сработало.

«Мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаруживают российскую пехоту - в плаще или без него, московитов ждет расплата», - пишут в разведке.

На видео показаны кадры результативной боевой работы на Запорожском и Лиманском направлениях фронта за прошедшую неделю:

ликвидация пехоты российской оккупационной армии;

разгром вражеских позиций;

уничтожение московитского транспорта;

военной техники и дронов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров