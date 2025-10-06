ГУР ликвидировало российских оккупантов на двух направлениях
- 6.10.2025, 19:01
«Плащи-невидимки» не сработали.
Украинская разведка ликвидировала российских оккупантов на Запорожском и Лиманском направлениях фронта.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Как рассказали в разведке, оккупанты пытались спрятаться в так называемых «плащах-невидимках», чтобы передвигаться по полям ночью. Однако это не сработало.
«Мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаруживают российскую пехоту - в плаще или без него, московитов ждет расплата», - пишут в разведке.
На видео показаны кадры результативной боевой работы на Запорожском и Лиманском направлениях фронта за прошедшую неделю:
ликвидация пехоты российской оккупационной армии;
разгром вражеских позиций;
уничтожение московитского транспорта;
военной техники и дронов.