закрыть
6 октября 2025, понедельник, 20:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мобильные операторы анонсировали очередные изменения

  • 6.10.2025, 19:20
  • 1,388
Мобильные операторы анонсировали очередные изменения

Некоторые клиенты смогут сэкономить.

У мобильных операторов появились очередные изменения — от специального тарифа до выгодных условий для новых клиентов. «Зеркало» рассказываем подробности.

Компания МТС предложила тарифный план с базовым набором услуг «Супер Лайт (для категории граждан)» со сниженной абонплатой для людей пенсионного возраста, а также с инвалидностью 1-й и 2-й групп. Этой возможностью также могут воспользоваться дети с инвалидностью и их законные представители.

Этот тарифный план включает 2 Гб интернет-трафика без ограничения скорости, 200 минут для звонков во все сети Беларуси, 50 СМС в месяц. Абонплата составит 5,9 рубля в месяц.

Мобильный оператор life:) предлагает новым абонентам безлимитный тариф «Бесконечный Pro» со скидкой на год: полгода стоимость будет 9,9 рубля в месяц, а потом — 18,9 рубля. «Предложение без обязательных платежей и доступно только тем, кто впервые подключается к life:) или возвращается после 90+ дней без SIM», — уточняет оператор.

Также компания life:) объявила, что с 10 октября сервис TV+ обновит состав пакетов — онлайн-кинотеатр «Амедиатека» перестанет работать. При этом онлайн-кинотеатр Okko теперь доступен для подписки клиентам life:).

Мобильный оператор A1 с 12 октября вводит изменения в предоставление оборудования в безвозмездное пользование клиентам-юрлицам.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров