Мобильные операторы анонсировали очередные изменения 6.10.2025, 19:20

Некоторые клиенты смогут сэкономить.

У мобильных операторов появились очередные изменения — от специального тарифа до выгодных условий для новых клиентов. «Зеркало» рассказываем подробности.

Компания МТС предложила тарифный план с базовым набором услуг «Супер Лайт (для категории граждан)» со сниженной абонплатой для людей пенсионного возраста, а также с инвалидностью 1-й и 2-й групп. Этой возможностью также могут воспользоваться дети с инвалидностью и их законные представители.

Этот тарифный план включает 2 Гб интернет-трафика без ограничения скорости, 200 минут для звонков во все сети Беларуси, 50 СМС в месяц. Абонплата составит 5,9 рубля в месяц.

Мобильный оператор life:) предлагает новым абонентам безлимитный тариф «Бесконечный Pro» со скидкой на год: полгода стоимость будет 9,9 рубля в месяц, а потом — 18,9 рубля. «Предложение без обязательных платежей и доступно только тем, кто впервые подключается к life:) или возвращается после 90+ дней без SIM», — уточняет оператор.

Также компания life:) объявила, что с 10 октября сервис TV+ обновит состав пакетов — онлайн-кинотеатр «Амедиатека» перестанет работать. При этом онлайн-кинотеатр Okko теперь доступен для подписки клиентам life:).

Мобильный оператор A1 с 12 октября вводит изменения в предоставление оборудования в безвозмездное пользование клиентам-юрлицам.

