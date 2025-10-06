закрыть
Беларусь подписала соглашение о взаимной отмене виз с Оманом

1
  • 6.10.2025, 19:40
Беларусь подписала соглашение о взаимной отмене виз с Оманом

Султан Омана прибыл с двухдневным визитом в Минск 6 октября.

Беларусь и Оман заключили соглашение о взаимной отмене виз. Соответствующий документ был подписан 6 октября во Дворце Независимости в присутствии Александра Лукашенко и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида.

Международным договором предусмотрено, что граждане обеих стран — владельцы национальных паспортов, действительных не менее 6 месяцев с даты въезда, — будут освобождены от необходимости получения виз для въезда, выезда и транзита, если продолжительность их непрерывного пребывания на территории принимающей стороны не превышает 30 дней с даты въезда, а общая продолжительность пребывания в течение календарного года — 90 дней.

Ранее граждане Беларуси, которые собирались провести в Омане до 14 дней, въезжали в страну по упрощенной схеме — они получали визу бесплатно по прилету.

Как заявил Лукашенко, соглашение о безвизовом режиме сделает Беларусь и Оман еще ближе друг к другу и поможет реализации совместных проектов.

«Благодаря совместно принятым решениям об облегчении визовых требований и запуске прямого авиасообщения с февраля 2025 года уже свыше тысячи семисот белорусов посетили вашу прекрасную страну. Рассчитываем на встречный поток оманских гостей. Визит Министра здравоохранения Омана в Беларусь показал, что есть перспективы у медицинского туризма, так же как у образовательных и культурных обменов», — заявил Лукашенко.

Султан Омана прибыл с двухдневным визитом в Минск 6 октября. Стороны обсудят торгово-экономическое сотрудничество и выполнение договоренностей, достигнутых в декабре прошлого года. В состав делегации Омана вошли, среди прочих, вице-премьер по вопросам обороны, глава МИД, руководство канцелярии султана, глава Оманского инвестиционного управления, министр торговли и промышленности, сообщало накануне оманское агентство ONA.

