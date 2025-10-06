«У меня просто шок» 1 6.10.2025, 21:17

1,772

Иллюстрационное фото

Белоруска удивилась стоимости зимней детской одежды.

Блогер посетила один из магазинов в Новополоцке и осталась недовольна ценой на одежду для детей. Ее ролик в TikTok вызвал бурное обсуждение в сети. Свои комментарии оставили более 200 пользователей, передает «Точка».

«Цены зимние – просто конь. Я помню, той осенью был Br169, а этой – уже Br199 точно такой же комбинезон. Куртки по Br100. У меня просто шок», – поделилась мнением автор ролика.

Также она перечислила некоторые цены на детские зимние куртки и комбинезоны: Br159, Br139, Br99 и Br74. "Дальше – можно не смотреть, – резюмировала она. – В том году так не наглели".

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com