6 октября 2025, понедельник, 22:10
Новый премьер Литвы совершила первый зарубежный визит в Украину

1
  • 6.10.2025, 21:33
Новый премьер Литвы совершила первый зарубежный визит в Украину
Инга Ругинене

О чем она говорила с Зеленским?

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Facebook 6 октября, что провел встречу с новым премьер-министром Литвы Ингой Ругинене.

«Это ее первый зарубежный визит, и очень ценно, что именно в Украину. Подлинный знак поддержки», – написал глава украинского государства.

По словам Зеленского, они с Ругинене «говорили обо всем, что сейчас критически важно» – дальнейшей оборонной помощи Украине, совместном производстве оружия и инвестициях в украинский ОПК.

«Отдельно – об энергетике. Впереди зима, и Россия только наращивает воздушный террор, удары против наших городов. Поэтому усиление нашей противовоздушной обороны является приоритетным вопросом», – подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский и Ругинене обсудили участие Литвы в восстановлении Украины и помощь в строительстве укрытий в школах и детсадах.

«Готовность Литвы сделать вклад в инициативу PURL и присоединиться к программе SAFE важна. Ценим это. И благодарны за комплексную поддержку Украины со стороны Литвы. Военная помощь, солидерство в коалиции по разминированию, активное участие в коалициях дронов, ПВО, РЭБ, артиллерийской и IТ – все это значительно усиливает наш народ в защите», – указал украинский президент.

Украина сегодня не только на передовой защиты свободы, но и инноваций в военной промышленности, заявила Ругинене, которую цитирует сайт правительства Литвы.

Поэтому Литве и всей Европе есть чему поучиться у Украины, добавила Ругинене.

Сообщается, что во время визита в Киев литовский премьер встретилась с Зеленским, главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком, а вместе с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем поздравила участников форума оборонных индустрий.

«Украина показала, как, несмотря на войну, можно сократить путь оборонных инноваций – от идеи до продукта, доказавшего свою ценность на поле боя. Мы видим огромное значение дронов и средств противодействия дронам, а также высокий уровень возможностей Украины в этой сфере. Объединив эти возможности, ресурсы и опыт, мы укрепим нашу неделимую безопасность – как Украины, так и всей Европы», – отметила Ругинене.

В ходе ее встреч в Киеве также обсуждались актуальные потребности поддержки Украины и ее евроинтеграционного прогресса.

