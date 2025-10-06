закрыть
6 октября 2025, понедельник
Эпидемиолог: Новый COVID «Стратус» есть в Беларуси

  • 6.10.2025, 21:39
В последние несколько недель обнаружена циркуляция этого вируса.

О текущей ситуации с заболеваемостью в Беларуси в эфире телеканала СТВ, сообщила замглавврача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич.

Она подчеркнула, что в настоящее время в Беларуси не зафиксировано случаев заболеваемости лихорадки чикунгунья.

- А коронавирусная инфекция и циркуляция варианта «Стратус» – да. В последние несколько недель обнаружена циркуляция этого вируса, - сказала специалист.

Алла Дашкевич пояснила, что «Стратус» является одним из вариантов «омикрона», который уже достаточно давно фиксируется в Беларуси.

