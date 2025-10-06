закрыть
6 октября 2025, понедельник, 22:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В МИД Армении создали департамент европейской интеграции

  • 6.10.2025, 21:49
В МИД Армении создали департамент европейской интеграции

Ереван взял курс на ЕС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал распоряжение, в рамках которого в структуре министерства иностранных дел республики будет создан отдельный департамент европейской интеграции. Об этом сообщили на сайте армянского кабмина.

«Путем выделения из департамента по делам Европы создать департамент европейской интеграции, являющийся основным структурным подразделением министерства иностранных дел», — говорится в документе.

Из распоряжения также следует, что Пашинян принял решение объединить департаменты политического планирования и координации дипломатического функционирования МИД Армении.

16 июля Пашинян заявил, что Армения хочет стать членом Европейского союза (ЕС). Глава республиканского кабмина отметил, что в ходе встреч и обсуждений армянская и европейская стороны посчитали, что это является «непростым процессом».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров