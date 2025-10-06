В МИД Армении создали департамент европейской интеграции 6.10.2025, 21:49

Ереван взял курс на ЕС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал распоряжение, в рамках которого в структуре министерства иностранных дел республики будет создан отдельный департамент европейской интеграции. Об этом сообщили на сайте армянского кабмина.

«Путем выделения из департамента по делам Европы создать департамент европейской интеграции, являющийся основным структурным подразделением министерства иностранных дел», — говорится в документе.

Из распоряжения также следует, что Пашинян принял решение объединить департаменты политического планирования и координации дипломатического функционирования МИД Армении.

16 июля Пашинян заявил, что Армения хочет стать членом Европейского союза (ЕС). Глава республиканского кабмина отметил, что в ходе встреч и обсуждений армянская и европейская стороны посчитали, что это является «непростым процессом».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com