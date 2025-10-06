Глава МИД Польши ответил на скандальное интервью Меркель 6.10.2025, 22:05

Радослав Сикорский

Ранее экс-канцлер Германии обвинила Варшаву и страны Балтии во вторжении Путина в Украину.

Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на последнее интервью Ангелы Меркель, в котором она связала сопротивление Варшавы и стран Балтии прямым контактам с Владимиром Путиным и его решение вторгнуться в Украину в 2022 году.

Об этом сообщает Polsat News

Меркель в недавнем интервью сказала, что в 2021 году вместе с Эмманюэлем Макроном она хотела организовать переговоры Европейского Союза с Путиным, однако против этого выступили страны Балтии и Польша.

Прокомментировать высказывания экс-канцлера Германии Радослава Сикорского попросили во время пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.

По его мнению, это «такая же правда, как то, что она сказала в своих мемуарах, что никто из Центральной Европы не протестовал против «Северного потока».

«Посмотрите, какой была реакция немецкого правительства на то, что я сказал в 2007 году о том, что мы не любим сделок, заключенных над нашими головами, поэтому, видимо, госпожа канцлер забыла о том, как ее собственное правительство реагировало на наши протесты», – добавил он.

