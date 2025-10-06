закрыть
6 октября 2025, понедельник, 22:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Польши ответил на скандальное интервью Меркель

  • 6.10.2025, 22:05
Глава МИД Польши ответил на скандальное интервью Меркель
Радослав Сикорский

Ранее экс-канцлер Германии обвинила Варшаву и страны Балтии во вторжении Путина в Украину.

Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на последнее интервью Ангелы Меркель, в котором она связала сопротивление Варшавы и стран Балтии прямым контактам с Владимиром Путиным и его решение вторгнуться в Украину в 2022 году.

Об этом сообщает Polsat News

Меркель в недавнем интервью сказала, что в 2021 году вместе с Эмманюэлем Макроном она хотела организовать переговоры Европейского Союза с Путиным, однако против этого выступили страны Балтии и Польша.

Прокомментировать высказывания экс-канцлера Германии Радослава Сикорского попросили во время пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.

По его мнению, это «такая же правда, как то, что она сказала в своих мемуарах, что никто из Центральной Европы не протестовал против «Северного потока».

«Посмотрите, какой была реакция немецкого правительства на то, что я сказал в 2007 году о том, что мы не любим сделок, заключенных над нашими головами, поэтому, видимо, госпожа канцлер забыла о том, как ее собственное правительство реагировало на наши протесты», – добавил он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров