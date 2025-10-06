закрыть
6 октября 2025, понедельник, 22:24
Дроны ВСУ впервые атаковали НПЗ в азиатской части России

  • 6.10.2025, 22:11
2000 км от Украины.

В российском городе Тюмень украинские БПЛА атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Очевидцы с места событий сообщают о повреждениях и слышимых взрывах.

Местные власти заявили, что им удалось «обезвредить» три дрона, якобы не допустив взрывов и пожаров. Однако в пабликах появились видеозаписи с многочисленными пожарными машинами и сообщениями жителей о как минимум двух взрывах. Также есть кадры, на которых видны серьезные повреждения объекта.

Считается, что целью атаки стал именно завод в микрорайоне Антипино, расположенный примерно в 2000 километрах от украинской границы. Это рекордная дальность ударов украинских беспилотников.

Несмотря на официальные заявления российских властей о том, что «взрывы и горение» не допущены, кадры с места событий опровергают эту версию.

Операция подтверждает растущие возможности Сил обороны Украины в нанесении ударов по стратегическим объектам агрессора на огромной дистанции.

