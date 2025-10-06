Российские оккупанты снимали дрон на телефоны, пока тот не взорвал их ЗРК

Российские оккупанты снимали дрон на телефоны, пока тот не взорвал их ЗРК1
Дрон с системой самоликвидации от «Lasar`s Group» 27-й Печерской бригады НГУ во второй раз провел уникальную операцию против российского ЗРК «Бук-М1».
Как сообщает Цензор.НЕТ, на этот раз аппарат «оседлал» пусковую установку, провел видеосъемку личного состава и после паузы подорвал себя.
Оккупанты, заметив дрон, начали снимать его на телефоны, но не успели среагировать и разбежались в разные стороны.
Это уже вторая подобная операция: первый удар по ЗРК Lasar's Group осуществили в начале сентября — тогда цель была уничтожена во время движения.