В Беларуси собираются откорректировать Трудовой кодекс 2 6.10.2025, 22:41

2,538

Одно из возможных новшеств касается мужчин.

В Беларуси собираются откорректировать Трудовой кодекс, сообщает Федерация профсоюзов. Одно из возможных новшеств — введение оплачиваемого социального 14-дневного отпуска отцу при рождении ребенка.

В Федерации профсоюзов сообщили, что участвуют в подготовке изменений и дополнений в Трудовой кодекс.

«Профсоюзы наравне с госорганами включены в соответствующую рабочую группу. В частности, профсоюзы поддерживают предложения о расширении перечня работников, которым предоставляется выходное пособие в случае увольнения, гарантированной оплате социального 14-дневного отпуска отцу при рождении ребенка», — уточняют в федерации.

Еще одна инициатива профсоюзов касается заключения коллективных договоров.

«Сейчас в Трудовом кодексе прописан только порядок вступления сторон в коллективные переговоры, а срок, в течение которого в организации должен быть заключен коллективный договор, не определен, — отмечают в федерации. — В результате на практике имеются случаи, когда процедура подписания этого важного документа затягивается по субъективным причинам. Поэтому Федерация профсоюзов и предложила включить в Трудовой кодекс норму, согласно которой коллективный договор должен быть подписан в течение трех месяцев с момента вступления сторон в переговоры. Это будет способствовать совершенствованию коллективно-договорной работы и расширению дополнительных гарантий для работников. Данное предложение поддерживается социальными партнерами (чиновниками и нанимателями. — Прим. ред.)».

Ранее в Федерации профсоюзов рассказывали, что власти среди прочего могут расширить список работников, которым предоставляется выходное пособие при их увольнении по инициативе нанимателя.

«Например, не менее среднего двухнедельного заработка предлагается выплачивать в случае неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд из-за временной нетрудоспособности или установления работнику нетрудоспособности в соответствии с заключением медико-реабилитационной экспертной комиссии», — уточняли в Федерации профсоюзов.

Среди других изменений, которые могут внести в Трудовой кодекс, — отмена продления контракта, а вместо этого заключение новых, а также введение работы в режиме саморегулируемого трудового времени.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com