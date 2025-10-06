В Беларуси собираются откорректировать Трудовой кодекс2
- 6.10.2025, 22:41
Одно из возможных новшеств касается мужчин.
В Беларуси собираются откорректировать Трудовой кодекс, сообщает Федерация профсоюзов. Одно из возможных новшеств — введение оплачиваемого социального 14-дневного отпуска отцу при рождении ребенка.
В Федерации профсоюзов сообщили, что участвуют в подготовке изменений и дополнений в Трудовой кодекс.
«Профсоюзы наравне с госорганами включены в соответствующую рабочую группу. В частности, профсоюзы поддерживают предложения о расширении перечня работников, которым предоставляется выходное пособие в случае увольнения, гарантированной оплате социального 14-дневного отпуска отцу при рождении ребенка», — уточняют в федерации.
Еще одна инициатива профсоюзов касается заключения коллективных договоров.
«Сейчас в Трудовом кодексе прописан только порядок вступления сторон в коллективные переговоры, а срок, в течение которого в организации должен быть заключен коллективный договор, не определен, — отмечают в федерации. — В результате на практике имеются случаи, когда процедура подписания этого важного документа затягивается по субъективным причинам. Поэтому Федерация профсоюзов и предложила включить в Трудовой кодекс норму, согласно которой коллективный договор должен быть подписан в течение трех месяцев с момента вступления сторон в переговоры. Это будет способствовать совершенствованию коллективно-договорной работы и расширению дополнительных гарантий для работников. Данное предложение поддерживается социальными партнерами (чиновниками и нанимателями. — Прим. ред.)».
Ранее в Федерации профсоюзов рассказывали, что власти среди прочего могут расширить список работников, которым предоставляется выходное пособие при их увольнении по инициативе нанимателя.
«Например, не менее среднего двухнедельного заработка предлагается выплачивать в случае неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд из-за временной нетрудоспособности или установления работнику нетрудоспособности в соответствии с заключением медико-реабилитационной экспертной комиссии», — уточняли в Федерации профсоюзов.
Среди других изменений, которые могут внести в Трудовой кодекс, — отмена продления контракта, а вместо этого заключение новых, а также введение работы в режиме саморегулируемого трудового времени.