закрыть
6 октября 2025, понедельник, 23:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси собираются откорректировать Трудовой кодекс

2
  • 6.10.2025, 22:41
  • 2,538
В Беларуси собираются откорректировать Трудовой кодекс

Одно из возможных новшеств касается мужчин.

В Беларуси собираются откорректировать Трудовой кодекс, сообщает Федерация профсоюзов. Одно из возможных новшеств — введение оплачиваемого социального 14-дневного отпуска отцу при рождении ребенка.

В Федерации профсоюзов сообщили, что участвуют в подготовке изменений и дополнений в Трудовой кодекс.

«Профсоюзы наравне с госорганами включены в соответствующую рабочую группу. В частности, профсоюзы поддерживают предложения о расширении перечня работников, которым предоставляется выходное пособие в случае увольнения, гарантированной оплате социального 14-дневного отпуска отцу при рождении ребенка», — уточняют в федерации.

Еще одна инициатива профсоюзов касается заключения коллективных договоров.

«Сейчас в Трудовом кодексе прописан только порядок вступления сторон в коллективные переговоры, а срок, в течение которого в организации должен быть заключен коллективный договор, не определен, — отмечают в федерации. — В результате на практике имеются случаи, когда процедура подписания этого важного документа затягивается по субъективным причинам. Поэтому Федерация профсоюзов и предложила включить в Трудовой кодекс норму, согласно которой коллективный договор должен быть подписан в течение трех месяцев с момента вступления сторон в переговоры. Это будет способствовать совершенствованию коллективно-договорной работы и расширению дополнительных гарантий для работников. Данное предложение поддерживается социальными партнерами (чиновниками и нанимателями. — Прим. ред.)».

Ранее в Федерации профсоюзов рассказывали, что власти среди прочего могут расширить список работников, которым предоставляется выходное пособие при их увольнении по инициативе нанимателя.

«Например, не менее среднего двухнедельного заработка предлагается выплачивать в случае неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд из-за временной нетрудоспособности или установления работнику нетрудоспособности в соответствии с заключением медико-реабилитационной экспертной комиссии», — уточняли в Федерации профсоюзов.

Среди других изменений, которые могут внести в Трудовой кодекс, — отмена продления контракта, а вместо этого заключение новых, а также введение работы в режиме саморегулируемого трудового времени.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров