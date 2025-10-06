закрыть
Спутниковые снимки подтверждают успешную атаку дронов на нефтебазу в Крыму

  • 6.10.2025, 22:54
Спутниковые снимки подтверждают успешную атаку дронов на нефтебазу в Крыму

Пожар видно из космоса.

Вечером 5 октября появилась информация о пожаре на нефтебазе в Феодосии, где находится крупнейшее в Крыму нефтехранилище по объемам хранения и перевалки топлива. Жители оккупированного Крыма сообщали о звуках взрывов, а впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил атаку дронов на этот объект.

Для подтверждения удачного поражения NV получил доступ к спутниковым снимкам, которые обычно используют для анализа растительности. Качество этих снимков не позволяет увидеть детали и конкретное место попадания, однако пожар в Феодосии приобрел такие масштабы, что даже неприспособленные для такого мониторинга спутники зафиксировали его.

Дым от пожара идет от резервуаров с нефтематериалами, он растянулся на расстояние более 10 километров. Красный цвет на спутниковом снимке свидетельствует о наличии растений и не касается пожара или его последствий.

Нефтебаза в Феодосии неоднократно была атакована украинскими дронами. Не считая последнюю атаку, по состоянию на сентябрь 2025 года из 34 резервуаров целыми оставались только 22. База использовалась оккупантами как место хранения и распределения нефтематериалов и топлива, а также как один из крупнейших морских нефтяных терминалов в Черном море.

Вероятно, атака 5 октября значительно повлияет и на возможности транспортировки нефти морским путем.

6 октября Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что в оккупированном Крыму зафиксировано два мощных очага пожара на нефтеналивном терминале после ночной атаки дронов. В разных районах временно оккупированного Крыма была слышна серия мощных взрывов.

Сначала сообщалось об атаке беспилотников на военный аэродром Саки, где размещаются самолеты российской авиации. Затем стало известно о пожаре на нефтебазе в Феодосии.

