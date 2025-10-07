В Индонезии леопард сбежал из зоопарка в отель одного из самых популярных туристических городов 7.10.2025, 1:36

Видео.

В отеле Anugerah в городе Бандунг (Индонезия) обнаружили леопарда, который, вероятно, сбежал из зоопарка. Об этом 6 октября сообщило Antara.

Keberadaan macan tutul di hotel Anugerah dikaitkan dengan satwa dengan nama latin Panthera Pardus yang pada 28 Agustus 2025 lalu kabur dari kandang penangkaran objek wisata Lembang Park & Zoo, Kabupaten Bandung Barat.#detikcom pic.twitter.com/B9RsZqcmRz — detikcom (@detikcom) October 6, 2025

Работники отеля заметили животное на втором этаже около 7.00 и немедленно вызвали полицию. Для задержания хищника привлекли специалистов, которые применили транквилизаторы и сетки.

Через почти два с половиной часа леопарда обездвижили, поместили в железную клетку и спустили на первый этаж, после чего транспортировали в безопасное место.

По предварительным данным, животное могло сбежать из Lembang Park and Zoo в Западном Бандунге. Начальница полиции Сукасари Ни Ваян Мирасни предположила, что этот леопард мог быть тем, который когда-то сбежал из карантинного вольера.

Во время операции отель был временно оцеплен для сохранения безопасности гостей и местных жителей.

По данным detikcom, животное сбежало из вольера 25 августа.

Научный журнал Indonesian Journal of Applied Business and Research назвал Бандунг одним из самых популярных среди туристов направлений в Индонезии.

