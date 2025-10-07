закрыть
В Индонезии леопард сбежал из зоопарка в отель одного из самых популярных туристических городов

  • 7.10.2025, 1:36
Видео.

В отеле Anugerah в городе Бандунг (Индонезия) обнаружили леопарда, который, вероятно, сбежал из зоопарка. Об этом 6 октября сообщило Antara.

Работники отеля заметили животное на втором этаже около 7.00 и немедленно вызвали полицию. Для задержания хищника привлекли специалистов, которые применили транквилизаторы и сетки.

Через почти два с половиной часа леопарда обездвижили, поместили в железную клетку и спустили на первый этаж, после чего транспортировали в безопасное место.

По предварительным данным, животное могло сбежать из Lembang Park and Zoo в Западном Бандунге. Начальница полиции Сукасари Ни Ваян Мирасни предположила, что этот леопард мог быть тем, который когда-то сбежал из карантинного вольера.

Во время операции отель был временно оцеплен для сохранения безопасности гостей и местных жителей.

По данным detikcom, животное сбежало из вольера 25 августа.

Научный журнал Indonesian Journal of Applied Business and Research назвал Бандунг одним из самых популярных среди туристов направлений в Индонезии.

