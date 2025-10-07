В 30 регионах России возникла нехватка свалок 7.10.2025, 2:00

Может произойти мусорный коллапс.

Законодатели заявили о нехватке в 30 регионах России мусорных полигонов и предложили продлить еще на три года срок эксплуатации несанкционированных свалок, который ранее уже продлевали с 2023-го до 2026 года. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на внесенный в Госдуму заксобранием Омской области проект соответствующего законопроекта.

Согласно пояснительной записке, дефицит мощностей для вывоза мусора имеет место на «удаленных и труднодоступных территориях», включая Амурскую область, Якутию, Камчатский и Красноярский края и др. Там «зачастую полностью отсутствуют объекты размещения отходов», а из-за суровых природных условий строительство новых полигонов затратно по деньгам и времени. «Закрытие в 2026 году старых свалок ТКО, введенных в эксплуатацию до 2019 года и не имеющих документации, может привести к мусорному коллапсу», — заявил замглавы комитета Совфеда по аграрно-промышленной политике и природопользованию Игорь Зубарев.

По его словам, из-за текущей «социально-экономической ситуации» у регионов нет возможности своевременно обновить мусорные полигоны. Авторы инициативы в свою очередь заявляют, что темпы введения новых объектов «значительно ниже» скорости производства мусора из-за ограничений по максимальным размерам платы за услуги ЖКУ, которые в 2025 году в среднем по стране выросли на рекордные за десятилетие 13,4%.

Законодатели констатируют, что остаточная вместимость полигонов ТКО, построенных в 2022–2025 годах, будет исчерпана к 2030 году. По словам Зубарева, активная реализация запущенной еще шесть лет назад «мусорной реформы», в рамках которой в стране должна была появиться отлаженная система сбора и переработки отходов, «приведет к росту цен на тарифы для населения».

В 2018 году президент Владимир Путин обещал к 2024 году создать в стране сеть как минимум из 200 мусороперерабатывающих заводов (МСЗ). Наряду со строительством индустрии переработки как одну из первостепенных задач он выделял именно ликвидацию незаконных свалок. «Государство в лице регионов, затем муниципалитетов должны создавать условия раздельного сбора мусора и последующей утилизации», — говорил диктатор РФ.

В 2019 году на фоне экологических протестов жителей ряда регионов, в том числе в Московской области, из-за свалок и их состояния власти инициировали «мусорную реформу». По состоянию на начало 2024-го, согласно подсчетам аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза», в России было 10,3 тыс. несанкционированных свалок — минимальное число за пять предыдущих лет.

Согласно данным Росприроднадзора на конец 2023 года, площадь свалок в РФ превышала 4 млн га, что сопоставимо с площадью Нидерландов или Швейцарии. К 2050 году при отсутствии мер по утилизации и переработке отходов, включая ликвидацию мусорных полигонов, свалки займут почти 1% площади страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com