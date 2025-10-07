Трамп: Решение о передаче «Томагавков» Украине фактически принято
- 7.10.2025, 7:38
- 1,208
США хотят убедиться только в одном.
Президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение о передаче ракет «Томагавк» Украине.
Об этом сообщается в Youtube-трансляции Белого дома.
По словам Трампа, решение об отправке ракет «Томагавк» Украине практически принято.
Но президент США отметил, что сначала хочет убедиться, как Украина будет использовать эти ракеты.
«Думаю, я хочу выяснить, что они с ними сделают, куда они их отправят, видимо. Мне пришлось бы задать этот вопрос», - сказал он.
Трамп в очередной раз повторил, что война между Россией и Украиной «никогда не должна была начаться» и отметил, что «плохое решение» было принято с обеих сторон.
По его словам, в этой войне никто хорошо не выглядит.
«На этой неделе они потеряли более 7 тысяч солдат, обе стороны вместе. Каждую неделю они теряют 7 тысяч, 8 тысяч, 5 тысяч», - привел статистику он.
На вопрос журналиста о дальности ракет «Томагавк» Трамп ответил: «Нет, знаю. Я бы задал несколько вопросов. Я хочу увидеть, что... Я не ищу эскалации».