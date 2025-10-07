закрыть
7 октября 2025, вторник, 7:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Решение о передаче «Томагавков» Украине фактически принято

  • 7.10.2025, 7:38
  • 1,208
Трамп: Решение о передаче «Томагавков» Украине фактически принято
Дональд Трамп
Фото: Bloomberg

США хотят убедиться только в одном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение о передаче ракет «Томагавк» Украине.

Об этом сообщается в Youtube-трансляции Белого дома.

По словам Трампа, решение об отправке ракет «Томагавк» Украине практически принято.

Но президент США отметил, что сначала хочет убедиться, как Украина будет использовать эти ракеты.

«Думаю, я хочу выяснить, что они с ними сделают, куда они их отправят, видимо. Мне пришлось бы задать этот вопрос», - сказал он.

Трамп в очередной раз повторил, что война между Россией и Украиной «никогда не должна была начаться» и отметил, что «плохое решение» было принято с обеих сторон.

По его словам, в этой войне никто хорошо не выглядит.

«На этой неделе они потеряли более 7 тысяч солдат, обе стороны вместе. Каждую неделю они теряют 7 тысяч, 8 тысяч, 5 тысяч», - привел статистику он.

На вопрос журналиста о дальности ракет «Томагавк» Трамп ответил: «Нет, знаю. Я бы задал несколько вопросов. Я хочу увидеть, что... Я не ищу эскалации».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров