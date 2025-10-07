В Албании подозреваемый застрелил судью прямо в зале суда 7.10.2025, 7:47

Фото: Adnan Beci/AFP/Getty Images

Все произошло во время слушания имущественного спора.

В апелляционном суде Албании во время слушания подозреваемый открыл огонь, в результате чего погиб судья, а еще два человека получили ранения.

Об этом сообщает The Guardian.

Трагедия произошла 6 октября 2025 года в столице Албании Тиране. По данным полиции, все произошло во время слушания имущественного спора.

Судья Астрит Калая, который председательствовал на заседании, получил ранения и был срочно доставлен в больницу, однако умер по дороге.

Еще двое участников судебного процесса - отец и сын, которые также получили огнестрельные ранения, были госпитализированы. Сейчас их состояние стабильное.

Полиция сообщила, что стрелок был немедленно арестован после попытки бегства с места происшествия.

Премьер-министр Албании Эди Рама охарактеризовал событие как «трагическое» и призвал к ужесточению наказания за преступления, связанные с оружием. Он подчеркнул, что такие действия требуют «жесткого правового ответа против агрессора».

«Это событие требует осмысления системы внутренней безопасности судов, которая не может оставаться вопросом выбора между частной полицией во имя независимости судебной власти. Это трагическое событие является самым неоспоримым аргументом в поддержку значительного усиления Уголовного кодекса относительно наказания за незаконное хранение оружия», - подчеркнул Рама.

Он добавил, что любая толерантность в судебных процессах к людям, которые носят оружие без разрешения, должна быть прекращена, призывая к более строгим правовым мерам.

Президент страны Байрам Бегадж в своем заявлении осудил нападение, назвав его «ужасным нападением на всю систему правосудия».

