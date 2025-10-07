закрыть
7 октября 2025, вторник, 8:00
Цена на золото бьет рекорды с 1979 года

  • 7.10.2025, 7:54
Цена на золото бьет рекорды с 1979 года
Фото: AP

На фоне событий в США.

Цены на золото стремительно растут и приближаются к $4 000 за унцию - впервые с 1979 года, на фоне политической нестабильности и правительственного шатдауна в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Мировые цены на золото вновь обновили исторический рекорд, подойдя вплотную к отметке в $4 000 за тройскую унцию, на фоне роста спроса на надежные активы из-за частичной приостановки работы правительства США (шатдаун) и неопределенности относительно будущей политики Федеральной резервной системы.

На открытии торгов во вторник стоимость золота выросла еще на 0,4% - до $3 976,25 за унцию, после скачка на 1,9% днем ранее. Инвесторы ищут защиты в драгоценных металлах, ведь остановка федеральных структур лишила рынки важных макроэкономических данных, необходимых для оценки состояния американской экономики. Это затрудняет работу Федерального резерва, который готовится к очередному заседанию в конце октября.

Трейдеры сейчас закладывают в цены вероятность снижения ключевой ставки ФРС на четверть пункта уже в этом месяце, что потенциально еще больше поддержит рост цен на золото, ведь оно не приносит процентов и становится более привлекательным в периоды мягкой монетарной политики.

С начала 2025 года золото подорожало более чем на 50%, демонстрируя ряд исторических максимумов. Если текущая тенденция сохранится, это будет самый большой годовой рост с 1979 года. Аналитики объясняют ралли активными закупками золота центробанками и увеличением объемов инвестиций в золотые ETF-фонды после возобновления цикла снижения ставок в США.

На спотовом рынке в Сингапуре в 6:41 утра по местному времени золото торговалось на уровне $3 961,33 за унцию, почти без изменений. Индекс Bloomberg Dollar Spot снизился на 0,1%, что также поддержало спрос на драгоценный металл.

Серебро оставалось стабильным после роста на 1,6% в предыдущей сессии - до $48,77 за унцию, что лишь на доллар меньше исторического максимума с 1993 года. Цены на платину и палладий также выросли.

