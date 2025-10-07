Один из лауреатов Нобелевской премии по медицине не знает о победе, потому что «отрекся» от мира 1 7.10.2025, 8:01

1,924

Фред Рамсделл

Он живет «вне сети» в горах Айдахо.

Один из лауреатов Нобелевской премии по медицине до сих пор не знает о своем триумфе, потому что живет «вне сети» в горах Айдахо.

Об этом сообщает Тhе Guardian.

Фред Рамсделл стал совместным лауреатом престижной премии вместе с Мэри Бранков из Сиэтла, штат Вашингтон, и Шимоном Сакагучи из Университета Осаки в Японии за их открытия, связанные с функционированием иммунной системы.

Вот только Нобелевский комитет по медицине не смог уведомить Фреда Рамсделла о победе, поскольку он «живет лучшей жизнью» в походе «вне сети» в горах штата Айдахо.

Его друг и соучредитель лаборатории Джеффри Блустоун подтвердил, что также не смог с ним связаться:

«Я сам пытался дозвониться до него. Думаю, он сейчас может путешествовать с рюкзаком в отдаленных районах Айдахо», - сообщил Блустоун AFP.

Комитет также сталкивался с трудностями в связи с Мэри Бранков из-за разницы во времени (западное побережье США отстает от Стокгольма на девять часов), но в конце концов ей удалось сообщить о победе.

«Я попросил, чтобы они, если смогут, перезвонили мне», - сказал Томас Перльманн, генеральный секретарь Нобелевского комитета, на пресс-конференции, посвященной объявлению лауреатов.

Что известно о Нобелевской премии в области медицины

Три ученых получили премию за исследования, которые позволили идентифицировать «охранников» иммунной системы - регуляторные Т-клетки.

Работа ученых касается периферийной иммунной толерантности, которая предотвращает повреждение собственного организма иммунной системой, и открыла новое направление исследований, включая разработку потенциальных медицинских препаратов, которые сейчас проходят клинические испытания.

Сакагучи, 74 года, сделал первое ключевое открытие в 1995 году, обнаружив ранее неизвестный класс иммунных клеток, защищающих организм от аутоиммунных заболеваний. Бранков (1961 года рождения, старший менеджер проектов в Institute for Systems Biology, Сиэтл) и Рамсделл (64 года, старший советник в Sonoma Biotherapeutics) сделали следующее ключевое открытие в 2001 году.

