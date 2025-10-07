BI: Японские эсминцы получат «Томагавки» 7.10.2025, 8:38

Фото: Министерство обороны Японии

Один из кораблей уже направляется в США для модификаций и учений.

Япония начинает интеграцию крылатых ракет «Томагавк» в свой флот, что означает существенный шаг в наращивании наступательных возможностей морских сил самообороны (JMSDF), пишет Business Insider.

В конце прошлого месяца сообщили, что эсминец класса «Конго» JS Chokai отправился в США для проведения модификаций и подготовки экипажа, которые продлятся около года и должны завершиться в сентябре 2026 года.

Благодаря модернизации Chokai сможет нести ракеты «Томагавк», а Токио получит первую ракету, приобретенную в США, перед возвращением корабля домой. Перед отплытием судно уже проходило тренировку по загрузке муляжей «Томагавков» под руководством инструкторов ВМС США, что помогло экипажу ознакомиться с процедурами эксплуатации и подготовки к применению вооружения.

Поставки «Томагавков» продолжались несколько лет: США объявили о продаже 400 ракет (200 Block IV и 200 Block V), а подготовка японских специалистов к работе с системой запуска началась еще в марте 2024 года. Министерство обороны Японии ускорило интеграцию этого оружия как часть ответа на рост военного давления со стороны Китая и обострение ситуации безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ракеты «Томагавк» Block IV имеют ориентировочную дальность до 1600 км; Block V имеет еще больший радиус действия и модернизации, повышающие пригодность для поражения как наземных, так и морских целей. Их точность и дальнобойность позволяют вести удары из-за пределов действия многих вражеских систем ПВО, что делает эти ракеты ценным дополнением к арсеналу JMSDF.

Интеграция «Томагавков» превратит надводные корабли из платформы, ориентированной главным образом на противовоздушную и противоракетную оборону, в платформы, способные наносить контрудары большой дальности. Кроме эсминцев, ракеты могут быть запущены с подводных лодок, а также с новой армейской системы средней дальности Typhon, вызвавшей протест со стороны Китая.

«Томагавки» будут дополнять уже начатые закупки японских ракет отечественного производства, и вместе они составят основу усиленного потенциала дистанционной обороны Японии. В заявлении JMSDF говорится: «Наши возможности дистанционной обороны неуклонно развиваются, поскольку мы укрепляем связи с ВМС США и наращиваем готовность».

