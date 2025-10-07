Ключевой НПЗ России остановил свою самую мощную установку после атаки дронов

Ключевой НПЗ России остановил свою самую мощную установку после атаки дронов2
- 7.10.2025, 8:42
- 3,248
В Reuters раскрыли подробности.
Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который находится в городе Кириши Ленинградской области, остановил свою самую мощную установку перегонки сырой нефти CDU-6. Это произошло после атаки украинских дронов и пожара 4 октября.
Об этом пишет Reuters Издание ссылается на отраслевые источники. По их данным, восстановление работы установки может занять около месяца.
Издание отмечает, что остановка может привести к небольшому снижению производства нефтепродуктов на фоне топливного кризиса в России, которая столкнулась с дефицитом бензина из-за постоянных атак украинских дронов на ее энергетическую инфраструктуру.
По словам источников, завод будет работать на 70% своей мощности во время технического обслуживания CDU-6 благодаря привлечению других установок, которые будут работать сверх своей номинальной мощности.
Источники также сообщили, что Киришский НПЗ восстанавливает еще и работу другого основного агрегата, который был поврежден в результате атаки дронов в середине сентября.
Завод попадал в поле зрения Сил обороны Украины по меньшей мере трижды: в марте и сентябре этого года, а также в марте 2024-го.
Киришский завод входит в 5 крупнейших российских НПЗ
«Киришинефтеоргсинтез» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, он входит в топ-5 НПЗ по переработке нефти. Принадлежит к дочерним предприятиям компании «Сургутнефтегаз».
Его мощность переработки составляет около 20,1 млн тонн нефти в год, что делает его вторым по величине НПЗ в государстве-агрессоре: предприятие уступает только Омскому нефтеперерабатывающему заводу.
Киришский НПЗ производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие.
Этот НПЗ является основным поставщиком нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.