7 октября 2025, вторник, 9:44
«Цены — просто конь»

3
  • 7.10.2025, 8:49
  • 3,722
Белоруска пожаловалась на стоимость зимней детской одежды.

Цены на детскую зимнюю одежду в магазине «Детский мир» Новополоцка опубликовала у себя в TikTok блогерша anglie.kisur. Не все пользователи соцсети ее возмущение разделили.

«Цены зимние — просто конь. Я помню, той осенью был 169 рублей, а этой — уже 199 рублей точно такой же комбинезон. Куртки по 100 рублей. У меня просто шок», — рассказала в ролике автор.

Далее блогерша показала ценники на других куртках и комбинезонах:

«159 рублей, 99 рублей, 139 рублей, 74 рубля. Дальше можно не смотреть».

@angie.kisul Странно, обычно такие ролики залетали #детскиймир ♬ оригинальный звук - 𝗔 𝗡 𝗚 𝗘 𝗟 𝗜 𝗡 𝗔 🤍

В комментариях под видео разгорелись споры. Одни пользователи согласились с возмущением автора, другие настаивали, что такие цены на зимнюю одежду — «это еще дешево».

«Летом покупайте», — посоветовала подписчица с ником Svetlana.

«Я вчера первый [показанный в ролике комбинезон] за 85 купила. Норм комбез, теплый и красивый. Я не готова покупать за 300−400 просто за то, что в сезон неоправданно поднимают цены», — поделилась пользовательница с псевдонимом Харли Квин.

«А сколько они должны стоить?! Это еще дешево для осень/зима», — поделилась мнением одна подписчица.

«Если бы вы еще знали, сколько эти вещи на таобао стоят, шок был бы еще больше», — рассказала другая.

«А вы думаете, цены будут на месте стоять? Открою тайну — следующей зимой еще дороже будет», — отметилась в комментариях другая пользовательница.

