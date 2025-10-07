«Цены — просто конь»3
- 7.10.2025, 8:49
Белоруска пожаловалась на стоимость зимней детской одежды.
Цены на детскую зимнюю одежду в магазине «Детский мир» Новополоцка опубликовала у себя в TikTok блогерша anglie.kisur. Не все пользователи соцсети ее возмущение разделили.
«Цены зимние — просто конь. Я помню, той осенью был 169 рублей, а этой — уже 199 рублей точно такой же комбинезон. Куртки по 100 рублей. У меня просто шок», — рассказала в ролике автор.
Далее блогерша показала ценники на других куртках и комбинезонах:
«159 рублей, 99 рублей, 139 рублей, 74 рубля. Дальше можно не смотреть».
В комментариях под видео разгорелись споры. Одни пользователи согласились с возмущением автора, другие настаивали, что такие цены на зимнюю одежду — «это еще дешево».
«Летом покупайте», — посоветовала подписчица с ником Svetlana.
«Я вчера первый [показанный в ролике комбинезон] за 85 купила. Норм комбез, теплый и красивый. Я не готова покупать за 300−400 просто за то, что в сезон неоправданно поднимают цены», — поделилась пользовательница с псевдонимом Харли Квин.
«А сколько они должны стоить?! Это еще дешево для осень/зима», — поделилась мнением одна подписчица.
«Если бы вы еще знали, сколько эти вещи на таобао стоят, шок был бы еще больше», — рассказала другая.
«А вы думаете, цены будут на месте стоять? Открою тайну — следующей зимой еще дороже будет», — отметилась в комментариях другая пользовательница.