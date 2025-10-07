Новый тариф Трампа: США облагают импортные грузовики 25% пошлиной 7.10.2025, 9:00

Документ вступит в силу с 1 ноября.

С начала ноября в США изменятся правила для импортеров грузового транспорта — вводится новая 25-процентная пошлина, которая затронет поставки крупных и средних грузовиков из-за рубежа.

Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп утвердил решение о введении 25-процентной пошлины на импорт средних и крупных грузовиков. Документ вступит в силу с 1 ноября 2025 года и затронет широкий спектр транспортных средств, включая грузовики, автобусы, мусоровозы и спецтехнику.

В сообщении говорится, что новая мера распространяется на все транспортные средства средней и тяжелой грузоподъемности, прибывающие в Соединенные Штаты из-за рубежа. Это решение направлено на поддержку американского автопрома и снижение зависимости от импорта.

Что изменится для производителей и рынка

Сообщается, что под действие пошлины попадут грузовые автомобили, коммунальные машины, школьные и маршрутные автобусы, тягачи с прицепами, а также полуприцепы и другая специализированная техника.

Эксперты прогнозируют, что нововведение приведет к росту цен на коммерческие автомобили и усилит давление на иностранных производителей, работающих на американском рынке.

В Белом доме считают, что новая пошлина поможет создать дополнительные стимулы для внутреннего производства и повысит занятость в автомобильном секторе. При этом для американских покупателей это может означать постепенное удорожание импортных моделей.

Продолжение торговой политики

Это уже не первое решение администрации Трампа, направленное на защиту национальных производителей. В конце сентября президент объявил о введении новых пошлин на импорт древесины и изделий из дерева — 10% на пиломатериалы и 25% на кухонные шкафы и мягкую мебель.

