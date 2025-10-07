Вертолет медицинской службы упал и разбился на шоссе в Калифорнии 7.10.2025, 9:14

Фото: Paul Kitagaki Jr. / Zuma Press / Forum

Авария вызвала значительные препятствия для движения транспорта.

Медицинский вертолет REACH Air Medical разбился неподалеку от Сакраменто после взлета из медицинского центра университета в Дейвисе.

Об этом сообщает Reuters.

По данным очевидцев, авария произошла на трассе в момент, когда вертолет двигался над дорогой, что вызвало значительные препятствия для движения транспорта.

На борту вертолета находились три человека.

Пожарные и службы скорой помощи, прибывшие на место происшествия, сообщили, что пострадавшие были живы и получили первую медицинскую помощь на месте аварии. Вместе с тем, характер травм очень серьезный, поэтому все пострадавшие были срочно госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения.

Вертолет, оказывающий воздушную медицинскую помощь, был идентифицирован как N414RX.

Причины падения вертолета в настоящее время устанавливаются. Расследование ведут местные авиационные и спасательные службы, чтобы выяснить обстоятельства инцидента и предотвратить подобные случаи в будущем.

Известно, что компания REACH Air Medical специализируется на медицинских перевозках пациентов и является одной из ведущих авиамедицинских служб в США.

