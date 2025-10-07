Парадоксы лукашистов Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

7.10.2025, 9:23

Чем больше падеж скота, тем оптимистичней речи чиновников.

Древний Заславль, отмечающий в этом году свое 1040-летие, сделали столицей областных «Дожинок». Для тех, кто удивлен — власти давно практикуют совмещение несовместимого.

Так, в 2002-м под стенами Мирского замка во время празднования Дня белорусской письменности под дым шашлыков вручали премии лучшим аграриям района.

А спустя три года в Лиде чиновники пошли дальше, скрестив «Дожинки» с фестивалем средневековой культуры «Замок Гедимина». После этого рыцари стали частыми гостями фестиваля аграриев. К слову, в Заславле в этом году также устроили рыцарский турнир посреди праздника урожая.

В последние годы в праздничную афишу «дожинок», дней города и фестиваля письменности добавили взрывов и стрельбы — победобесие стало обязательным элементом культурно-массового мероприятий.

Если кто забыл, те же «дожинки» десять лет назад ушли с большой сцены, но после событий 2020-го снова празднуются с помпой в каждой области, кочуя из райцентра в райцентр.

Попробуем разобраться, для чего властям понадобился эксперимент над праздничными форматами длинной в десятилетия. А также поразмышляем над тем, что таит в себе практика назначения городов и поселков очередной столицей очередного фестиваля.

Не хлеба, так зрелищ

На первый взгляд, мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: чем меньше бульбы и яблок на полках магазинов, тем ярче салюты на областных «дожинках». Чем больше падеж скота, тем оптимистичней речи чиновников, вдохновенно приукрашивающих реальность рассказами о «великолепных результатах» белорусских аграриев.

В последнем и заключается одна из функций пышных празднований: внушить людям, что они в безопасности — в той самой, продовольственной. «Главное накормить народ» — как мантру четвертый десяток год повторяет правитель.

Показательно, что весь этот дожиночный банкет за счет бюджета происходит на фоне усыхания возможностей государства, которое десятилетиями называло себя социальным.

Да, на новую плитку в Белоозерске еще хватает, а на дороги, по которым псевдопатриоты устраивают пропагандистские заезды, уже нет. Как и на асфальт для жителей деревушки под Барановичами.

И тут мы можем вспомнить древний принцип, который в условиях сегодняшней Беларуси, на глазах теряющей способность выращивать картофель, можно озвучить по-новому: не хлеба, так зрелищ.

Ударим агрогламуром по исторической памяти

Попытка смешать в одном флаконе праздник урожая и рыцарский турнир не выглядит такой уж абсурдной, если посмотреть на все глазами тех, кто годами препятствует росту национального самосознания у белорусов.

Первые фестивали средневековой культуры в Новогрудке и Несвиже на стыке 90-х и нулевых собирали десятки тысяч гостей. И это не могло не насторожить власть, сделашую ставку на союз с Россией и возвращение к советским практикам.

Не исключено, что именно поэтому вскоре «дожинки» превратились в карнавал, вмещающий в себя и традиционные подворья а-ля вёска, и сцены с народными коллективами вперемешку с придворной попсой, и рыцарские бугурты.

А теперь в программу стали включать еще и реконструкции битв времен Второй мировой войны, призванные разжечь ненависть к полякам и другим «наследникам нацизма».

И тут не нужно искать глубинных смыслов — удерживающие власть люди используют любой удобный случай, чтобы дополнительно промыть мозги согражданам — хоть чествование хлеборобов, хоть День письменности.

Как белорусам отказывают в самостоятельности

Представьте на минуту ситуацию: вам уже за 40, но ваши родители продолжают диктовать, во что одеваться и какие обои клеить в вашей квартире. Звучит глупо?

Да, но именно так поступают власти, назначая каждый год «столицей дожинок» очередной райцентр, не спрашивая у его жителей, хотят ли они пережить год авральных ремонтов.

Многие ли жители Заславля мечтали в год 1040-летия их города именно о «дожинках»? Большой вопрос, что бы они ответили на это, если у них кто-то об этом спросил. Как и у жителей Белоозерска или Кричева.

Но у простых белорусов давно никто ничего не спрашивает. Их просто ставят перед фактом, отодвигая в сторону от принятия решений, которые непосредственно затрагивают их жизнь.

И потом мы читаем в придворной прессе о том, как власти «подарили» Кричеву, Чашникам и Заславлю новые тротуары и дороги, потратившись на это из нашего общего бюджета.

И снова все логично с позиции тех, для кого местное самоуправление, избранные, а не назначенные мэры, возможность людей решать судьбу своих городов без вмешательства «помощников президента» — как для черта ладан.

Пять лет назад беларусы доходчиво продемонстрировали, что «повзрослели» и готовы брать на себя ответственность за свое будущее. Беда в том, что «родители» оказались принципиально не готовы к этому.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com