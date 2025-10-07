Россияне придумали новый метод «контроля» армии 7.10.2025, 9:32

Украинские партизаны раскрыли детали.

Российское командование отбирает у солдат банковские карты, чтобы уменьшить количество побегов из армии.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

Агент «АТЕШ» из числа военнослужащих 205-й отдельной мотострелковой бригады на Херсонском направлении рассказал о беспрецедентном случае. В частности, командир их роты собрал банковские карточки у всего личного состава.

«Он сделал это на фоне ожидаемой отправки подразделения в Донецкую область. Руководство, опасаясь массовых случаев СОЧ, пытается таким образом лишить военнослужащих возможности использовать свои личные средства», - пишут партизаны.

Командование обещает вернуть карточки солдатам, как только подразделение переедет на новое место. В частности, ротный категорически запретил об этом рассказывать, чтобы подразделение не попало под проверку. Тех, кто расскажет, ротный прямо пообещал «обнулить».

Ранее партизаны рассказывали, что в армии РФ создали «полевые суды», которые наказывают дезертиров пытками и заставляют до смерти драться друг с другом.

